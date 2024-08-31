無視各方議論 賀錦麗不拿種族與性別當競選賣點

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）期望創造歷史，成為美國首位亞非裔女總統，但她在演說、集會和投入競選後的第一次媒體專訪中都避免提及種族和性別。

當她的共和黨籍對手川普及其盟友質疑她的種族認同、對她展開性別歧視攻擊時，59歲的賀錦麗也不願上當。

相反地，賀錦麗似乎更關注群眾在她取代總統拜登成為民主黨候選人之後產生的興奮感，以及她認為選民更在乎的生活成本等議題。

法新社報導，賀錦麗不願將自己不同於以往候選人的身分當作賣點，這一點在她與競選搭檔華茲（TimWalz）昨天接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時充分展現了出來。

當時記者出示一張照片，畫面是賀錦麗的外甥孫女注視著她在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會上演說，這張照片似乎象徵打破美國的種族和性別障礙，在網路上流傳甚廣。

但賀錦麗沒有上鉤。

她告訴CNN：「我參選是因為相信自己是此刻為所有美國人從事這份工作的最佳人選，無關種族與性別。」

記者提到川普煽動性地指控她利用非裔身分謀取政治利益時，賀錦麗也不屑一顧，僅笑說：「陳腔濫調，下一題。」

喬治華盛頓大學（George Washington University）媒體與公共事務助理教授霍蘭德（Jesse J. Holland）說，賀錦麗這麼做的原因之一是，川普迄今的抨擊只吸引人們注意到她創造歷史的身分，並未對她造成損害，「當對手替你談一些話題，而且或許還不成功時，為何要花費自己的寶貴時間去談呢？」

賀錦麗也得益於一個事實：即使選民還在習慣將她視為總統候選人，她早就是眾所周知的第一位亞非裔女性副總統了。

她並不避諱談論自己的背景，她的父親是牙買加人，母親是印度人。

但進一步明確強調種族和性別，未必能討好各種選民。

霍蘭德說，賀錦麗參選激勵了許多年輕、女性和非裔選民，但也有一些人不想看到女性或非裔總統。

同時，民主黨認為經濟、移民等議題在這場選戰中可能更為重要。

民主黨籍前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）贊同賀錦麗在種族和性別上維持低調的策略，她在一個播客（podcast）節目中說，一名女總統是加分，但不是核心本身，更重要的是民生議題。

此外還有賀錦麗的個人因素，她在擔任檢察官、加州檢察長和聯邦參議員的生涯中都避免被歸類，與媒體互動時也經常給人謹慎、發言小心的印象。

距離投票日不到10週，若要防止共和黨人定義她，這種天性可能很有政治價值。

霍蘭德說：「她此刻或許正在抗拒標籤、抗拒束縛。」