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為安撫保守派 川普又稱反對佛州保障墮胎權議案

中央社／ 賓州約翰鎮30日綜合外電報導
共和黨總統候選人川普30日至搖擺州賓州造勢。川普近日有關放寬墮胎限制及支付體外人工受孕的言論，被視為爭取婦女選票，但也受到原本支持者的質疑。路透
共和黨總統候選人川普30日至搖擺州賓州造勢。川普近日有關放寬墮胎限制及支付體外人工受孕的言論，被視為爭取婦女選票，但也受到原本支持者的質疑。路透

美國共和黨總統候選人川普先前公開在生育權議題上捨棄右翼立場，他今天試圖平息保守派支持者的猛烈批評，稱他將投票反對佛羅里達州一項保護墮胎權的議案。

法新社報導，川普昨天宣布，若再次當選，將確保體外人工受孕程序免費；保守派為此大力抨擊他。體外人工受孕是一種費用高昂的生殖程序，受到許多反墮胎人士反對。

住在佛州的川普先前批評佛州禁止懷孕6週以上女性墮胎的措施，稱這道禁令過於嚴格，並暗示他打算支持一項修改佛州憲法以保護墮胎權的投票議案，今天卻說會投反對票。

78歲的川普於賓夕法尼亞州造勢之前對福斯新聞頻道（Fox News）說：「我會投反對票。」賓州是美國大選的搖擺州之一。

但保守派已開始批評川普在墮胎議題上善變的立場，共和黨新的政策綱領也不再呼籲實施全國墮胎禁令，川普近期還聲稱，若他再次執政，他的政府將支持生育權。

反墮胎團體很快就對川普最新言論起了激烈反應，運動人士警告，川普可能與他的基本盤漸行漸遠。

民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的競選陣營發現有機可乘，也樂於加入論戰。

川普過去15年在墮胎議題上立場反覆，一開始自稱支持墮胎權，然後又呼籲對企圖墮胎的女性施以「某種形式的懲罰」。

他吹噓自己執政時任命的聯邦最高法院大法官於2022年終結憲法對墮胎權的保障，但最近又開始擔心共和黨人在生育權上的想法背離多數選民。

共和黨人在體外人工受孕等生育治療上意見分歧，許多人樂見這些療法促進美國家庭發展，但也有人堅信生命始於受孕，並反對體外人工受孕，理由是這種方法會製造出多個胚胎，卻並非每個胚胎都用得上。

川普 美國大選 賀錦麗

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