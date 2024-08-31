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川普再吹噓與金正恩關係 稱兩人相處融洽是「好事」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國前總統、共和黨總統候選人川普30日再度吹噓，與北韓領導人金正恩相處融洽是件好事。美聯社
美國前總統、共和黨總統候選人川普30日再度吹噓，與北韓領導人金正恩相處融洽是件好事。美聯社

美國前總統、共和黨總統候選人川普30日再度吹噓，與北韓領導人金正恩相處融洽是件好事，此前民主黨對手賀錦麗誓言「不會討好獨裁者」。

韓聯社報導，川普30日在關鍵搖擺州賓州的造勢集會上，再次吹捧自己與金正恩的私交，稱「我和北韓的金正恩相處融洽。記住，我是第一個從這個國家走過來的人。」他顯然指的是2019年時與金正恩在板門店見面，締造「美國總統踏上北韓」的歷史紀錄。

川普繼續說，「我們也研究了他的核能力。它非常強大。你知道，相處融洽是件好事。這不是件壞事。」

賀錦麗上周在芝加哥民主黨全代會上接受提名時，誓言自己不會像川普那樣「討好」獨裁者，稱獨裁者清楚知道川普很容易被奉承討好操縱。

此番言論表明賀錦麗與川普對北韓外交的不同願景。川普揚言若再次當選，將會恢復對北韓的個人外交以解決北韓核子問題；賀錦麗或將注重盟友合作以應對不斷變化的北韓威脅。

川普 美國大選 賀錦麗

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