賀錦麗：當選將落實「機會經濟」

廿九日是美國副總統賀錦麗在正式成為民主黨總統候選人後，首度接受媒體專訪。對有人質疑她政策轉彎，她向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）記者巴希說，「我的價值觀從未改變」。

反駁對採油政策轉彎

巴希直言，賀錦麗對「水力壓裂採油」政策的立場反覆，而用水力壓裂開採頁岩油氣，存在造成環境汙染等爭議。賀錦麗對此辯稱，她當選將不再禁止以如此方法開採油氣，「但我仍堅持更公平的經濟」。這種生產能源的方法為賓州帶來許多就業機會，而該州是擁有十九張選舉人票的美選決戰州。

賀錦麗二○一九年在ＣＮＮ「市民大會」節目表明，她支持禁止水力壓裂採油法。但當她退出總統初選並獲拜登挑選為副手後，就改變其政策立場。她也曾是「綠色新政」主要發起人，但如今她選擇與部分激進的環境政策保持距離。

賀錦麗聲稱，「在我的政策願景與決定中，最重要、也最有意義的面向是，我的價值從未改變」。

稱將邀共和黨人入閣

賀錦麗廿九日是和副總統候選人、明尼蘇達州州長華茲連袂受訪。她說自己成為白宮主人後的第一件事，將是加強並支持中產階級、降低物價，落實「機會經濟」，包括降低日用品成本、協助中小企業與家庭、育兒稅收抵免與降低居住成本。

賀錦麗暗批川普說，過去十年來有位前總統一直在削弱美國人的特質與力量並分裂國家，但她認為美國人已準備好解決分歧、翻開新篇章。

自賀錦麗接棒拜登參選以來，川普即多次批評她這三年多來身居高位卻光說不練，賀錦麗也在前述專訪反擊稱，拜登政府上台後致力復甦經濟，「我們做到了」。她並強調「拜登經濟學」成效卓著，包括使通膨率降至百分之三以下、使胰島素降價，以及使年長者每年的處方藥費用不超過兩千美元。

另外，賀錦麗承諾，當選後將邀一位共和黨人入閣，好在她做出若干最重要決策時，有不同觀點及經驗的人士參與其中，但她還沒有特定人選。

對以國國防承諾不變

對美國總統拜登七月宣布退選當天的情況，賀錦麗透露，由於那天是周日，她正和家人在一起，做好煎餅與培根並享用後準備玩拼圖。突然電話響起，拜登告知她決定退選後，她問拜登說「你確定嗎？」他說「確定」。她說，「我第一個想到的是他、不是我」。

對以巴問題，賀錦麗明言對以色列國防及其自衛能力的承諾明確而且堅定不移，「這不會改變」。她亦強調必須致力達成加薩停火協議和實現「兩國方案」。

賀錦麗團隊聲稱，未來她會單獨受訪，但未詳述具體時日。紐約時報報導則提到，廿九日她和華茲受訪時，華茲「安詳」地坐在賀錦麗身旁，大多靜靜等候主持人提問，甚至一度有八分鐘未說話。