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福斯公布關鍵搖擺州數據賀錦麗領先 川普陣營駁斥稱「糟糕民調」

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
美國福斯新聞頻道 （Fox News）本周公布總統大選數個關鍵搖擺州最新民調顯示，共和黨候選人前總統川普落後民主黨候選人現任副總統賀錦麗。 路透社
美國福斯新聞頻道 （Fox News）本周公布總統大選數個關鍵搖擺州最新民調顯示，共和黨候選人前總統川普落後民主黨候選人現任副總統賀錦麗。 路透社

美國福斯新聞頻道 （Fox News）本週公布總統大選數個關鍵搖擺州最新民調顯示，共和黨候選人前總統川普落後民主黨候選人現任副總統賀錦麗。對於調查結果，川普團隊抨擊福斯公布糟糕民調。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，川普（Donald Trump）陣營今天發聲明表示：「又是大選年的這個時候，福斯公布糟糕的民調。川普總統（的民調）持續優於往昔。」

這份聲明指出：「根據福斯，川普在亞利桑那州的支持度，比2020年此時還多10個百分點；同樣地，他在內華達州的支持度，比2020年此時還多8個百分點，並且他在北卡羅來納州的支持度，比2020年此時還多5個百分點。」

這份聲明是為了回擊福斯28日發布的民調；福斯這份民調顯示，太陽帶（Sun Belt）之中的4個關鍵州，其中有3個州，也就是亞利桑那州、喬治亞州與內華達州，賀錦麗（Kamala Harris）的支持度均領先川普，而且總體領先1個百分點。

共和黨提名的總統候選人川普另已提議，他和賀錦麗兩人一同參加福斯新聞頻道舉辦的總統大選辯論，這項提議賀錦麗陣營尚未點頭；不過兩位候選人即將在9月10日由美國廣播公司新聞網（ABC News）主持的辯論先交鋒。

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