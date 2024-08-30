川普新書「拯救美國」將面世 對外國政要看法全紀錄

（德國之聲中文網）美國前總統川普的新書《拯救美國》（Save America）將於9月3日面世，美聯社本周四獲得書中內容節選。這本書將以99美元（約新台幣3165元）的價格出售，簽名版則為499美元（約新台幣15953元）。

這本書包含了川普總統任期以及選戰期間的照片、軼事以及回憶，比如川普與「老虎」伍茲等體育名人，或者與北韓當權者金正恩、德國前總理梅克爾的合影。此外，2021年衝擊國會事件前，川普在華盛頓發表演說吸引大量觀眾的照片也列在書內。

書中最引人注目的部分內容或許是川普對外國政要的看法。他曾多次稱贊專制領導人如習近平、普亭。就普亭，川普指出，在美國前總統歐巴馬任內，俄羅斯都曾攻城略地，但在他的任內沒有。

「普亭是個強人」，川普寫道。「但我們能夠相互理解，關係處得不錯。」

2018年，川普與普亭在赫爾辛基進行了兩小時會談，僅有二人各一名翻譯陪同。在之後的記者會上，川普就俄羅斯干預2016大選表態模糊：「我對我的情報人員有很大的信心，但我要告訴你，總統普亭今天的否認極其強有力。」

川普的相關立場、特別是他在赫爾辛基與普亭的會晤在美國國內受到強烈批評。當時，美國聯邦檢察官剛剛起訴了俄羅斯情報部門GRU十餘名成員干預2016年美國大選，對川普的對手、民主黨人希拉蕊·柯林頓的競選進行破壞。

川普自己的國家情報負責人當時也回應稱，美國機構發現了清晰的證據，顯示俄羅斯干預了2016年選舉，並參與了「削弱我們民主的滲透行為」。

書中， 川普在此次峰會記者會的一張圖片下寫道：「這是非常複雜的一天。我與俄羅斯總統普亭有非常好的會晤，所有人都承認這一點。但之後虛假新聞開始傳播虛假的故事。」

威脅祖克柏

書中還有一張川普與臉書創立者祖克柏的合影。川普在書中對祖克柏2020年捐贈4億美元（約新台幣128億元）給地方選舉辦公室作出指責，並稱：「我們在緊密關注他。如果他這次做什麼非法的事情，他的餘生將在監獄度過，就像其他在2024年總統選舉中欺騙的人一樣。」

而祖克柏本人本周一（8月26日）則在一封致國會眾議院司法委員會共和黨籍主席吉姆·喬丹（Jim Jordan）的信中表示，他不會再次捐款，以擴大選民的選舉途徑。2020年，祖克柏夫婦通過其慈善機構向當年的總統選舉捐贈了4億美元，用於幫助地方選舉辦公室在疫情之下為投票工作做准備，包括投票點用於防止病毒傳播的保護裝備，可開車投下選票的地點以及處理郵寄選票的設備。

祖克柏在信中說：「我知道有些人認為，這一工作更令兩黨中的一黨受益。」「我的目標是中立的，並不想施加影響，所以我不計劃這次再做類似的捐贈。」

祖克柏的Meta公司周四未對川普的新書置評。在川普遭襲事件後，祖克柏曾稱贊他當時揮舞拳頭的反抗手勢。

此外，祖克柏在致吉姆·喬丹的信中還表示，拜登政府在新冠疫情期間曾對臉書施壓，要求後者移除部分相關訊息，「包括幽默和諷刺」。

白宮則發聲明回應稱：「當面臨一場導致人員死亡的疫情時，本屆政府鼓勵採取負責任的行動，以保護公眾健康安全。我們認為，科技公司和其它私人行為者應考慮其行為的效果。」

（美聯社、法新社）

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