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賀錦麗首次專訪表現及格但沒下次？外媒揭她的政治豪賭：靠1招就能贏

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國媒體評價賀錦麗首次專訪的表現中規中矩，但依舊沒透露太多具體政策。華爾街日報社論分析，賀錦麗競選團隊的策略似乎是避談細節，只須靠著凸顯自己與川普的差別就能勝選，而這樣的豪賭似乎也奏效。法新社
美國媒體評價賀錦麗首次專訪的表現中規中矩，但依舊沒透露太多具體政策。華爾街日報社論分析，賀錦麗競選團隊的策略似乎是避談細節，只須靠著凸顯自己與川普的差別就能勝選，而這樣的豪賭似乎也奏效。法新社

美國民主黨總統候選人賀錦麗與副手華茲接受CNN專訪，也是她取代拜登參選後首次接受主流媒體訪問。美國媒體評價她的表現中規中矩，但依舊沒透露太多具體政策。華爾街日報社論分析，賀錦麗競選團隊的策略似乎是避談細節，只須靠著凸顯自己與川普的差別就能勝選，而這樣的豪賭似乎也奏效。

華爾街日報指出，賀錦麗競選團隊看著她的訪談表現，「無疑在互相擊掌慶賀」。賀錦麗多半只是重複造勢場合上的老生常談，訪問的CNN主播巴什（Dana Bash）在一些重要議題上也沒有過於刁難。

國會山報（The Hill）報導，CNN將整段約半小時的訪談採預錄播出，而非現場直播。川普陣營批評此舉是為了幫忙賀錦麗避免任何口誤。

Politico報導，賀錦麗訪談並沒有因為失言而給自己添麻煩，但她基本上避免提供具體的政策細節，試圖用她的「擘畫新方向」（A New Way Forward）競選口號，攻擊川普的個性及他最具爭議的政策，藉此凸顯兩人的區別。

訪談中，賀錦麗表示不會禁止水力壓裂法開採頁岩油，卻未解釋為何改變立場。另一方面，她表示支持拜登的「綠色新政」，國家需要遵守時間表以達成碳排等目標。巴什則放過賀錦麗，沒有繼續質疑成本與可行性等問題。同樣的，賀錦麗提出的管制房價、對以色列與哈瑪斯衝突的立場，以及她的增稅政策，巴什都沒有再追問下去。

華爾街日報指出，賀錦麗競選團隊可能認為，這是她從現在到11月所需要做的最後一次訪談。賀錦麗的政治立場反覆，她與拜登政府的政績，以及她隱晦支持拜登經濟與國安政策的立場，都存在弱點。這些都是川普的可趁之機，前提是他能提出犀利批評，而非訴諸不理性攻擊。

「賀錦麗競選團隊在賭她能靠著一系列籠統承諾、空話和『歡樂』來贏得選戰；這樣的賭注並不瘋狂。他們在賭媒體不會關心這些問題，也在賭川普不會深入研究，而且缺乏在辯論或競選活動中，持續揭發這些問題的紀律和專注力。到目前為止，這賭注是成功的。」

川普 政見 美國大選 賀錦麗

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