美國陸軍批評川普幕僚 參觀公墓動手推官員

美國共和黨總統候選人川普日前拜訪阿靈頓國家公墓時意外惹風波，陸軍今天將矛頭指向川普的幕僚動手推公墓官員。

法新社報導，發生在26日的阿靈頓國家公墓事件，迅速演變成川普與軍方之間罕見的公開爭端。川普猛烈抨擊並指責總統拜登與副總統賀錦麗（KamalaHarris）在阿富汗撤軍時「極為無能」，「殺害」美國士兵。

美國2021年自阿富汗撤軍，撤軍前最後幾個小時，13名軍人在一起爆炸事件喪生。川普日前與部分陣亡士兵的家屬，一同前往華盛頓郊外的阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）悼念。

川普的競選團隊發布悼念的照片，其中一張照片顯示川普與家屬在1名陸戰隊員墓前豎起大拇指。

陸軍表示公墓禁止進行政治活動，1名公墓官員在試圖確保上述規定時，「突然被推到一旁」。

陸軍發言人在聲明中表示：「這是一起不幸事件，同樣不幸的是，（阿靈頓國家公墓）員工以及她的專業遭受不當攻擊。」

川普競選團隊共同經理拉希維塔（Chris LaCivita）對此展開攻擊，稱這名員工「卑鄙」。競選團隊發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）表示，這名員工「顯然心理健康有問題」。

川普向來批評拜登處理阿富汗撤軍的方式，也以此作為11月總統大選的訴求。不過美國撤軍是川普政府與塔利班（Taliban）所簽署和平協議的一部分。

川普今天在密西根州舉行的一次集會上，為自己的公墓參觀行程進行辯護，並在阿富汗問題上猛烈抨擊拜登和他今年的大選競爭對手賀錦麗。

川普對支持者說：「拜登因無能殺死了他們的孩子…賀錦麗因極為無能而殺死了他們的孩子。」

川普又補充說，在撤軍時「沒有一名將軍或無能的官僚遭到解雇」，「然後他們指責我與（陣亡士兵）家屬在墓碑前合照？」

川普的前參謀長表示，雖然川普經常宣揚自己對軍隊的支持，但是在擔任總統期間，川普曾私下嘲笑陣亡將士。