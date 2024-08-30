未實現資本利得課稅？賀錦麗政見 讓矽谷富豪心中警鈴大作

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗提出的稅務計畫，包括對美國超級富豪未實現資本利得課稅的主張。雖然適用人數不多，但對那一小群人的影響很大，這讓風投家、創業家和投資人深感不安，也造成賀錦麗和大金主之間的緊張關係。

賀錦麗提議，財富超過1億美元的人就其收入和未實現資本利得繳納至25%的稅，這些資本利得的來源包括股票、債券、房地產和其他資產，例如對新創公司的投資。

如果新規得以頒布，馬斯克、巴菲特，貝佐斯等億萬富豪都可能面臨高額稅單。他們的財富主要都來自手中持股。

但這項規定預料很難通立法，就算民主黨在11月大選贏得多數席位，這份尚不完全還須補充細節的計畫勢必面臨強 阻力，也幾乎肯定會遭遇違憲的訴訟挑戰。

評估未實現的資本利得也存在困難。在公開市場出售大宗股票可能獲得市價的溢價或折價，同時，私人持有的投資，價格波動可能極為劇烈，有可能某一年繳高額的稅，隔年降為零或甚至退款。納稅人必須有足夠的流動性來繳稅，這可能迫使他們從銀行或信貸公司借錢，或者出售持股。

而如果公司不上市的估值較低，這項新稅就可能打擊創辦人讓公司上市的興趣。

一些投資人公開反對此案。他們聲稱這會扼殺創新，高績效新創公司的創辦人和支持股東會因估值大幅上漲而受到懲罰。市值350億美元風投公司Andreessen Horowitz的聯合創辦人安德森7月曾表示，如果通過這種稅務規定，「新創事業就不用玩了」。他說，風投公司都會收起來，還不如到谷歌找份工作，穩穩地每年領現金。

三年前民主黨首次提議未實現資本利得課稅時，馬斯克也曾譏諷：「他們把別人的錢花光了，就來找你了。」安德森和馬斯克剛好都公開支持川普。

捐款給賀錦麗的大金主據傳在私下會談時也希望她刪除這項政見。

不過，美國確實存在稅制不公的問題。根據2021年白宮一項研究，美國最富裕的400個億萬富豪家庭支付聯邦個人稅，平均稅率是8.2%，遠低於美國納稅人平均稅率13%。