CNN專訪賀錦麗：上任優先推「機會經濟」計劃

美國副總統賀錦麗投入總統選戰近40天，29日與副手華茲首度接受CNN專訪。她提到自己的價值觀沒有改變，上任第一天的優先工作是實現壯大中產階級的「機會經濟」計劃，包括降低日常用品成本及居住成本等。

賀錦麗（Kamala Harris）與華茲（Tim Walz）29日在喬治亞州競選，CNN主播巴什（Dana Bash）隨身採訪，並專訪兩人，專訪在晚上9時播出。

共和黨總統候選人川普（Donald Trump）在賀錦麗專訪結束之際在社群媒體貼文：「無聊（BORING!!!）」。

這場專訪備受關注，但賀錦麗還沒端出太多政策，她對許多議題的立場仍不明朗，同時這也是對她不看稿、臨場應變的考驗。

賀錦麗、華茲同時受訪，兩人的回答顯得簡短。華盛頓郵報、紐約時報統計，兩人受訪時間只有27分鐘。

巴什提問內容包括，賀錦麗曾支持禁止使用水力壓裂技術開採天然氣、在國會共同推動「綠色新政」（Green New Deal）提案、曾說非法移民不應視為刑事犯罪，如今卻有不同主張。巴什引述賀錦麗說過的話，請她解釋為何轉變立場。

賀錦麗否認她曾主張禁用水力壓裂技術。就2019年引發許多爭議的綠色新政，她提到氣候危機的急迫性。對於非法移民是否除罪，她說，「他們需承擔後果」。

賀錦麗強調：「我認為我政策觀點和決策中最重要、最顯著的，是我的價值觀沒有改變。」

巴什也向兩人提問，上任第一天的優先工作是什麼。賀錦麗說，將是關於實現她最近提出壯大中產階級的「機會經濟」（Opportunity Economy）計劃，包括降低日常用品成本、協助小企業與家庭、育兒稅收抵免及降低居住成本等。

華茲說，她對賀錦麗提出的議題感到興奮，激勵美國看到未來的可能性，這也是他和賀錦麗共有的價值觀。他擔任州長的明尼蘇達州已在推動育兒稅收抵免政策。

就以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）衝突在加薩走廊造成嚴重人道危機一事，巴什問賀錦麗，是否會與總統拜登（Joe Biden）有不同的處理方式，如何回應許多民眾要求美國政府停止提供以色列武器。

賀錦麗重複她一再強調的立場，「我對以色列的防禦、及以色列自我防衛的能力有明確且堅定的承諾，這一點不會改變。」

她同時也說，有太多無辜的巴勒斯坦人喪命，「我們必須讓人質獲釋、必須達成停火協議」。

巴什追問，在持續提供武器給以色列的「政策沒有改變？」賀錦麗重述，「我們必須達成協議」，結束這場戰爭，繼續推動「兩國方案」（Two-statesolution），確保以色列的安全，同時讓巴勒斯坦人享有安全、自決和尊嚴。

賀錦麗是美國第一位主要政黨提名的亞非裔女性總統候選人。不過，她在訪談中，選擇不多著墨性別與族裔的議題。

巴什問她，川普曾說她「突然變黑人」，賀錦麗說，「這是老套、過時的策略」，請巴什問下一個問題。

訪問最後，巴什以賀錦麗外孫女在全代會聽她演說的照片切入，請她談作為亞非裔女性候選人的意義。

賀錦麗說，她參選是因為她相信自己是此刻做這份工作的最佳人選，不論種族或性別；看到外孫女聽她演講的照片，讓她感到謙卑。

此外，今日美國報（USA Today）報導，共和黨籍的聯邦眾議院國會助理傑克森（Abigail Jackson）、媒體人梅根（Meghan McCain）等都在社群媒體貼文，嘲諷賀錦麗無法單獨接受專訪，而需要華茲陪同。

賀錦麗陣營說，賀錦麗會單獨接受媒體訪問，但沒有提供具體時間。