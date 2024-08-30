賀錦麗參選後首度專訪 強調提振經濟挺中產階級

美國民主黨總統候選人賀錦麗今天在專訪中說，她在一些議題上立場有變，價值觀卻沒變；她說，提振經濟將是施政優先重點；至於以哈戰爭，她強調達成協議的重要性。

賀錦麗（Kamala Harris）今天在喬治亞州薩凡納市（Savannah）與競選搭檔華茲（Tim Walz）接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，闡述她在各項議題上的立場和未來執政計畫。這是賀錦麗成為民主黨候選人以來首度接受媒體專訪。

CNN記者巴希（Dana Bash）詢問，賀錦麗若當選，會為就任首日設定哪些目標；賀錦麗沒有列出簽署行政命令之類的具體行動，而是重申她將重點放在提振經濟：「首先且最重要的是，我最看重的優先要務之一是盡力支持並強化中產階級。」

巴希追問賀錦麗為何在水力壓裂採油法和非法移民越界除罪化等議題上改變態度；賀錦麗試圖解釋，即使她立場有變，價值觀卻不變。

她說：「我認為，在我的政策願景和決定中，最重要也最有意義的面向是我的價值觀並未改變…我一直相信氣候危機確實存在，也曾為此努力，並認為這是應適用於遵守期限等標準的迫切事項。」

賀錦麗談到氣候政績時舉例，總統拜登政府的降低通膨法（Inflation Reduction Act）提供了創紀錄的投資以對抗氣候變遷。

她說：「我們為美國甚至全球設定了目標，例如何時應達到減少溫室氣體排放的某些標準。這種價值觀沒有改變…我看到的是，我們可以成長，促進潔淨能源經濟蓬勃發展，而不需要禁止水力壓裂採油法。」

賀錦麗說，她若當選總統，不會禁止水力壓裂採油法。這種能源生產法為賓夕法尼亞州創造許多工作機會，而賓州是少數可能決定選舉結果的搖擺州之一。

華茲先前被控在履歷和背景方面掩蓋真相，例如關於服役和努力克服生育問題等描述。他今天在專訪中為自己辯護說，他的用語或許不精確，錯誤可以算在他頭上，但他不接受共和黨人對他家人的抨擊。

經濟仍是民主黨的政治弱點之一。民意調查結果顯示，相信川普能處理經濟問題、抑制通貨膨脹的選民較多，但自從賀錦麗宣布參選後，川普的領先幅度開始縮小。

賀錦麗本月稍早推出經濟政見，重點在平抑糧食、住房和兒童保育的支出，某種程度上會向企業提出更多要求。她的提議包括打擊哄抬價格、加強建造平價住房等。

巴希請賀錦麗解釋拜登政府為何不在過去執政3年半期間執行這些提案；賀錦麗指出政府在抑制通膨、壓低處方藥價格和為家庭減稅等方面所做的努力，並說政府必須先復甦經濟，「我們做到了」。

在有關以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）交戰的中東議題上，巴希詢問賀錦麗是否會採取與拜登不同的做法，例如限制對以色列軍售；賀錦麗答道：「我們必須促成協議。這場戰爭必須結束，我們必須取得協議救出（被哈瑪斯扣押的以色列）人質。」

賀錦麗還描述拜登7月底宣布放棄競選連任當天，她在家做煎餅和培根時，接到拜登打來告知退選決定的電話。賀錦麗說：「我問他『你確定嗎？』他說『確定』…老實說，我第一個想到的不是自己，而是他。」

賀錦麗矢言要做「全民總統」，她在專訪中說，如果當選，她會任命一名共和黨人入閣，但還沒有具體人選。