快訊

新規定曝光！ 9月2日起好市多「5種貴金屬商品」不接受退貨

來不及備份LINE Keep！官方出招「最終回救援方法」教你做 期限只到11月28日

柯文哲列貪汙案被告遭帶往廉政署說明 陳佩琪以證人身分同被約談

沙利文會習近平 稱賀錦麗與北京交手有經驗

德國之聲／ 德國之聲

美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）週四（8月29日）在北京與中國國家主席習近平會晤後舉行記者會，並在會面期間提及賀錦麗（Kamala Harris）對美中關係的看法，以及與賀錦麗共事的經驗；外界解讀，他希望讓中方放心、相信賀錦麗在兩國關係上不會採取比現任總統拜登更不友善的態度。

據《金融時報》報導，沙利文表示，賀錦麗跟拜登看法一致，認為「（美中）負責任地管理這場競爭，避免陷入衝突或對抗至關重要」。他還說，賀錦麗也認為美中雙邊保持高層、開放的溝通管道，是實現「負責任管理」的方式。

自賀錦麗接替拜登、參戰今年11月的美國總統大選以來，各界對於她的對中政策方針知之甚少。她在上週的民主黨全國代表大會曾提及，將確保「贏得21世紀競爭的是美國，而不是中國」，承諾欲「加強、而非放棄美國在全球的領導地位」。

沙利文29日在記者會上，則強調了賀錦麗與中國高層打交道的經驗，稱賀錦麗一直以來都是拜登外交團隊的核心成員，並指出賀錦麗曾與習近平和李強接觸，「中國兩位最高領導人都認識她」。

沙利文也透露，賀錦麗將如各界所預期，持續拜登政府實施的對中政策。

彭博社引述北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍的說法，認為美國大選年可能引發美中雙方猜疑，因此沙利文此行，對於穩定雙邊關係至關重要。

達巍稱：「美方可能擔心中國可能會干預大選……中方可能擔心美國有一些人可能會利用『中國牌』獲取國內政治利益。」

路透民調：賀錦麗領先川普幅度擴大

本週四公布的路透社／益普索最新民調中，賀錦麗以45％比41％的支持度，領先共和黨候選人川普，不僅領先幅度與7月民調相比有擴大，且在女性選民和拉丁裔選民中，賀錦麗的支持度以49％比36％領先川普。

美國有線電視新聞網（CNN）週四晚間播出賀錦麗接受民主黨提名後的首場專訪，與搭檔沃爾茲（Tim Walz）一同接受提問。不過，這場訪問內容並未深入觸及美中關係與對中政策。

賀錦麗承諾將成為「全體美國人」的總統，還稱當選後會任命共和黨人入閣，但未透露具體人選。對於主持人問及川普質疑其種族身分時，賀錦麗則回應「又是老套、令人厭倦的劇本」。

此外，賀錦麗也被問及在以哈衝突上，她是否會採取與拜登不同的做法。賀錦麗表示，她對以色列國防及其自衛能力的承諾明確且堅定不移，且這項立場「一點都不會變」，但強調這場戰爭必須結束。

（《金融時報》、彭博社、路透社、CNN）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

川普 美國大選 賀錦麗

相關新聞

接受CNN專訪撇政策轉彎 賀錦麗：我價值沒變

民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）角逐總統選舉以來首次接受專訪，針對政策轉彎，她告訴美國有線電視新聞網...

賀錦麗CNN首次媒體專訪！稱當選將是全民總統 會讓共和黨人入閣

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗與副手華茲宣布參選後的第一個媒體專訪，於美東時間29日晚間9時（台灣時間30日上午9時...

沙利文會習近平 稱賀錦麗與北京交手有經驗

美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）週四（8月29日）在北京與中國國家主席習近平會晤後舉行記者會，並在會面期間提及賀錦麗（Kamala Harris）對美中關係的看法，以及與賀錦麗共事的經驗；外界解讀，他希望讓中方放心、相信賀錦麗在兩國關係上不會採取比現任總統拜登更不友善的態度。

賀錦麗首場TV專訪：上任首日就聚焦經濟！她在七搖擺州領先六州

美國副總統賀錦麗在成為民主黨總統候選人後首次接受電視專訪時表示，她上任後首要任務是幫助美國中產階級解決通膨在內的經濟問題...

賀錦麗的珍珠首飾：連結非裔與印度裔身分的時尚焦點

賀錦麗的政治啟蒙可以追溯到她在位於華府的霍華德大學（Howard University）的求學歲月。她在1986年獲得該校的政治學與經濟學學位。在就學期間，她成為了以希臘字母組成的「阿法–卡帕–阿法」（Alpha Kappa Alpha, AKA）姐妹會成員。AKA成立於1908年，遠早於美國國會通過憲法《第19號修正案》的1920年，該法案開放了女性投票權。

賀錦麗接受CNN專訪：若當選將延攬共和黨入閣

民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)在宣布競選總統後的第一個媒體專訪，將於美東時間今晚9時在有線新聞電視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。