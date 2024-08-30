川普競選擅用歌曲造勢 ABBA要求停止

瑞典流行天團ABBA的唱片公司今天表示，已要求美國總統候選人川普停止在造勢大會上播放他們的作品。

綜合法新社與路透社報導，瑞典環球音樂公司（Universal Music）表示，在網路流傳的影片顯示，川普至少在一場造勢活動中播放ABBA的音樂。

環球音樂在一封電子郵件中向媒體表示：「我們要求下架並刪除（這些內容）。」

聲明中寫道：「環球音樂出版公司與（唱片公司）Polar Music International AB尚未收到任何（使用音樂）的請求，因此尚未授予川普任何許可。」

「瑞典日報」（Svenska Dagbladet）表示，旗下記者今年7月參加在明尼蘇達州舉行的川普造勢大會，當地是瑞典裔美國人最集中的地方，現場播放了ABBA的歌曲「勝者為王」（The Winner Takes itAll）。

記者表示，這首歌播畢後，大螢幕上還播放了1段10分鐘的影片，內容為ABBA全盛時期的一些名曲，包括Money，Money，Money與Dancing Queen。

樂團1名代表向媒體表示，樂團成員拒絕進一步評論此事，同時補充說，成員完全支持環球音樂的聲明。川普競選團隊並沒有立即回應置評請求。

今年4月，已故愛爾蘭歌手兼社運人士辛妮歐康諾（Sinead O’Connor）的唱片公司，也要求川普競選團隊停止使用她的音樂。

許多藝人均要求川普在集會與活動中不要使用他們的作品，像是布魯斯史普林斯汀（BruceSpringsteen）、尼爾楊（Neil Young）、席琳狄翁（Celine Dion）、滾石樂團（The Rolling Stones），ABBA是最新的一例。

多年來，一些藝人或其代表一直反對川普的造勢活動中播放他們的音樂，其中包括已故美國歌手兼吉他手湯姆佩蒂（Tom Petty）、英國歌手兼作曲家愛黛兒（Adele），還有搖滾樂團R.E.M.。