快訊

新規定曝光！ 9月2日起好市多「5種貴金屬商品」不接受退貨

來不及備份LINE Keep！官方出招「最終回救援方法」教你做 期限只到11月28日

柯文哲列貪汙案被告遭帶往廉政署說明 陳佩琪以證人身分同被約談

川普競選擅用歌曲造勢 ABBA要求停止

中央社／ 斯德哥爾摩29日綜合外電報導

瑞典流行天團ABBA的唱片公司今天表示，已要求美國總統候選人川普停止在造勢大會上播放他們的作品。

綜合法新社與路透社報導，瑞典環球音樂公司（Universal Music）表示，在網路流傳的影片顯示，川普至少在一場造勢活動中播放ABBA的音樂。

環球音樂在一封電子郵件中向媒體表示：「我們要求下架並刪除（這些內容）。」

聲明中寫道：「環球音樂出版公司與（唱片公司）Polar Music International AB尚未收到任何（使用音樂）的請求，因此尚未授予川普任何許可。」

「瑞典日報」（Svenska Dagbladet）表示，旗下記者今年7月參加在明尼蘇達州舉行的川普造勢大會，當地是瑞典裔美國人最集中的地方，現場播放了ABBA的歌曲「勝者為王」（The Winner Takes itAll）。

記者表示，這首歌播畢後，大螢幕上還播放了1段10分鐘的影片，內容為ABBA全盛時期的一些名曲，包括Money，Money，Money與Dancing Queen。

樂團1名代表向媒體表示，樂團成員拒絕進一步評論此事，同時補充說，成員完全支持環球音樂的聲明。川普競選團隊並沒有立即回應置評請求。

今年4月，已故愛爾蘭歌手兼社運人士辛妮歐康諾（Sinead O’Connor）的唱片公司，也要求川普競選團隊停止使用她的音樂。

許多藝人均要求川普在集會與活動中不要使用他們的作品，像是布魯斯史普林斯汀（BruceSpringsteen）、尼爾楊（Neil Young）、席琳狄翁（Celine Dion）、滾石樂團（The Rolling Stones），ABBA是最新的一例。

多年來，一些藝人或其代表一直反對川普的造勢活動中播放他們的音樂，其中包括已故美國歌手兼吉他手湯姆佩蒂（Tom Petty）、英國歌手兼作曲家愛黛兒（Adele），還有搖滾樂團R.E.M.。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

川普開支票 提議政府或保險負擔體外人工受孕費用

賀錦麗：川普製造分歧 美國人準備好翻開新篇章

民調：賀錦麗女性及拉丁裔支持擴大 關鍵搖擺州落後川普

「幾乎沒什麼好處」大陸官員對川普示好受挫 試圖建立關係無功而返

相關新聞

接受CNN專訪撇政策轉彎 賀錦麗：我價值沒變

民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）角逐總統選舉以來首次接受專訪，針對政策轉彎，她告訴美國有線電視新聞網...

賀錦麗CNN首次媒體專訪！稱當選將是全民總統 會讓共和黨人入閣

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗與副手華茲宣布參選後的第一個媒體專訪，於美東時間29日晚間9時（台灣時間30日上午9時...

沙利文會習近平 稱賀錦麗與北京交手有經驗

美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）週四（8月29日）在北京與中國國家主席習近平會晤後舉行記者會，並在會面期間提及賀錦麗（Kamala Harris）對美中關係的看法，以及與賀錦麗共事的經驗；外界解讀，他希望讓中方放心、相信賀錦麗在兩國關係上不會採取比現任總統拜登更不友善的態度。

賀錦麗首場TV專訪：上任首日就聚焦經濟！她在七搖擺州領先六州

美國副總統賀錦麗在成為民主黨總統候選人後首次接受電視專訪時表示，她上任後首要任務是幫助美國中產階級解決通膨在內的經濟問題...

賀錦麗的珍珠首飾：連結非裔與印度裔身分的時尚焦點

賀錦麗的政治啟蒙可以追溯到她在位於華府的霍華德大學（Howard University）的求學歲月。她在1986年獲得該校的政治學與經濟學學位。在就學期間，她成為了以希臘字母組成的「阿法–卡帕–阿法」（Alpha Kappa Alpha, AKA）姐妹會成員。AKA成立於1908年，遠早於美國國會通過憲法《第19號修正案》的1920年，該法案開放了女性投票權。

賀錦麗接受CNN專訪：若當選將延攬共和黨入閣

民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)在宣布競選總統後的第一個媒體專訪，將於美東時間今晚9時在有線新聞電視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。