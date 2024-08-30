賀錦麗首場TV專訪：上任首日就聚焦經濟！她在七搖擺州領先六州

美國副總統賀錦麗在成為民主黨總統候選人後首次接受電視專訪時表示，她上任後首要任務是幫助美國中產階級解決通膨在內的經濟問題。離大選僅剩兩個多月，這場採訪的重要性格外突出，而她獲民主黨新提名人的蜜月期遠未結束，已在關鍵經濟問題上收窄或扭轉了川普擁有的優勢。

這次專訪由美國有線電視頻道（CNN）在美東部時間29日晚間9時播出。賀錦麗說：「第一天，就會實施我稱為機會經濟的計畫。我已在這方面提出許多建議，包括要如何降低日用品成本，如何投資美國小企業，如何投資於家庭。」

賀錦麗強調她的 「價值觀沒有改變」，儘管她在能源和移民等一些問題的政策立場上有了顯著變化。她說自從參選2020年總統以來和擔任副總統期間，收到了全美各地的回饋，而她「相信建立共識的重要性」，在可以實際解決問題的地方找到共同點。

與2019年首次爭取民主黨提名時相比，賀錦麗現在對以水力壓裂開採石油和天然氣等等問題的立場已經有了變化。她先前贊成禁止水力壓裂，獲環保人士支持，後來放棄這個立場。但她表示，「我一直相信，也一直為此努力，氣候危機真實存在，這是應該設定最後期限等量化指標來應對的緊迫問題」。她也試圖在移民政策上找到一個平衡點，以創造一條獲得公民身分的途徑並確保我們邊境的安全。她還誓言重新提出未獲參院通過的邊境法案，並簽署成為法案。她過去在非法移民過境問題上，態度較溫和。

賀錦麗說，她希望成為「所有美國人」的總統，為了表明她追求的是兩黨共識，她會在當選後任命一位共和黨人入閣，但目前心裡沒有特定人選。

這次專訪，民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長華茲也陪同賀錦麗。

賀錦麗目前的民調表現出色。根據彭博資訊／Morning Consult的調查，如果今天就投票，在最有可能決定大選結果的七個搖擺州，她在六個州領先，差距至少2個百分點：以北卡羅萊納州來說，這裡自從2008年歐巴馬以來，民主黨總統候選人從未勝出，川普4月在該州還領先10個百分點，但賀錦麗現在領先2個百分點。這迫使共和黨砸1,600萬美元為川普狂打電視廣告。在威斯康辛州，賀錦麗領先8個百分點。而兩人在亞利桑納州打成平手。

在上周民主黨全代會結束後對各搖擺州進行的民調，賀錦麗在經濟問題上收窄或扭轉了川普的優勢，並在保護個人自由方面確立了自己比競爭對手更值得信賴的地位。