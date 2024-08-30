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川普開支票 提議政府或保險負擔體外人工受孕費用

中央社／ 密西根州波特維爾29日綜合外電報導

美國共和黨總統候選人川普今天說，若他再次執政，將讓政府或保險公司替「所有有需要的美國人」負擔體外人工受孕的費用，但他未說明經費來源。

法新社報導，自從聯邦最高法院2022年廢止對墮胎權的保障後，生殖權議題一直是川普的主要弱點之一。

今年2月，阿拉巴馬州法院裁定體外人工受孕下的冷凍胚胎應被視為兒童後，川普的弱點更加明顯。

數家診所在阿拉巴馬州法院做出裁定後暫停這項服務，川普後來說，他支持體外人工受孕。

他在密西根州波特維爾市（Potterville）的造勢活動上說：「我今天透過重要聲明宣布，在川普執政下，各位的政府，或各位的保險公司將支付所有與體外人工受孕治療有關的費用。」

他沒有提到細節，也未說明這項提案如何實施，例如經費來源；但他稍早接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時說，一個選項是「強制要求」保險公司付錢。

專家說，最高法院2022年的裁定實際上允許各州在生而為人的問題上做出最終決定，影響擴及體外人工受孕等生殖健康領域。

無論如何，美國人很少擁有涵蓋生殖治療的保險方案，體外人工受孕療程單次18個月就要價2萬美元（約新台幣64萬元）以上，讓很多人負擔不起。

川普還說，若他再次執政，新手父母報稅時可扣除「大筆新生兒花費」，聲稱「我們支持家庭」。

川普與競選對手、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）本週都在搖擺州造勢。賀錦麗在喬治亞州薩凡納市（Savannah）集會上告訴支持者，川普若當選，會將全國墮胎禁令簽署成法。

賀錦麗說：「我們的奮戰是為了未來而戰，是為自由而戰，例如女性為自己身體做決定的自由，而不是讓政府告訴她該怎麼做。」

川普 美國大選 賀錦麗

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