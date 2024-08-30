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賀錦麗CNN首次媒體專訪！稱當選將是全民總統 會讓共和黨人入閣

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗與副手華茲首度接受CNN專訪。取自YT
美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗與副手華茲首度接受CNN專訪。取自YT

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗與副手華茲宣布參選後的第一個媒體專訪，於美東時間29日晚間9時（台灣時間30日上午9時）在美國有線電視新聞網（CNN）播出。

CNN主持人巴什（Dana Bash）問賀錦麗，她向選民闡述個人觀點的時間比美國任何一位總統候選人都還少，想知道如果她贏得選舉，入主白宮的第一天會做什麼？賀錦麗回應「很多事情」，優先也是最重要的，首要任務之一就是盡所能支持和鞏固中產階級，專注於實施機會經濟計畫，稱美國人已準備好開闢新的前進之路，翻開新頁。

當巴什追問賀錦麗，有關水力壓裂開採和非法越境去罪化等立場轉變時，她強調自己的價值觀沒有變。賀錦麗表示，「我認為，我的政策觀點和決定中最重要，也最最有意義的層面，就是我的價值觀沒有改變，」她說。「你提到了綠色新政，而我始終相信，並一直在努力——氣候危機是真實存在的，這是個緊迫的問題，我們應該應用包括嚴格遵守最後期限的衡量標準。」

賀錦麗還指出，她擔任加州總檢察長時，起訴了被指控從事跨境人口走私的幫派，而這展現她在移民問題上的價值觀。「我的價值觀並沒變，這就是事實。而擔任副總統4年，我告訴你，如同你所說的，其中一個方面，便是走遍全國，」她並強調，自成為副總統以來，她已經走訪喬治亞州17次。「我認為建立共識很重要，找到我們實際上能解決問題的共同理解點也很重要。」

此外，賀錦麗表示，如果當選，她將是「全體美國人」的總統，因此要是當選，她會任命一位共和黨人入閣。不過，她尚未透露具體人選。

面對主持人問及川普對她種族身分的質疑時，賀錦麗回應「同樣是令人厭倦的老套路」。

賀錦麗隨後被問到，在美國對以巴戰爭的立場，她是否會採取與現任總統拜登不同做法。賀錦麗表示，她對以色列國防及其自衛能力的承諾明確且堅定不移，稱這一點都不會變，強調這場戰爭必須結束。

川普 美國大選 賀錦麗

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賀錦麗的政治啟蒙可以追溯到她在位於華府的霍華德大學（Howard University）的求學歲月。她在1986年獲得該校的政治學與經濟學學位。在就學期間，她成為了以希臘字母組成的「阿法–卡帕–阿法」（Alpha Kappa Alpha, AKA）姐妹會成員。AKA成立於1908年，遠早於美國國會通過憲法《第19號修正案》的1920年，該法案開放了女性投票權。

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現為美國副總統的賀錦麗（Kamala Harris），已經創下諸多紀錄：在2011年她成為首位當選加州總檢察長的女性；2016年底，她在加州當選參議員，是第一位亞裔與第二位非裔女性參議員，（第一位非裔女性為Carol Moseley Braun，1992年在伊利諾州當選參議員），2020年底，則當選為美國史上首位女性、非裔、亞裔副總統。甚至她的夫婿任德龍（Douglas Emhoff），也創下了第一位尤太裔正副總統配偶的紀錄。台灣（中原標準）時間8月23日上午在芝加哥召開的美國民主黨大會（DNC 2024）中，賀錦麗接受角逐美國第47任總統選舉的提名。

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