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賀錦麗獲提名後CNN首專訪 稱將讓共和黨人入閣

中央社／ 喬治亞州薩凡納市29日綜合外電報導

美國民主黨提名賀錦麗為總統候選人以來，賀錦麗今天首次接受主流媒體專訪，她為個人政策轉向中間路線辯護，並表示如果當選，可能會任命共和黨人入閣。

路透社報導，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）接受CNN主播巴希（Dana Bash）訪問時說：「我認為我的政策觀點和決策中最重要的方面是，我的價值觀沒有改變。」

從2020年競選總統開始，直到接替總統拜登成為民主黨總統候選人，賀錦麗在一些議題上更加傾向於中間派。賀錦麗將在11月5日大選迎戰共和黨籍前總統川普

賀錦麗在美國南部與墨西哥邊境的移民問題上強化立場。她也不再希望禁止水力壓裂採油，這種能源生產方法為賓州創造許多工作機會。賓州是少數可能決定選舉結果的搖擺州之一。

賀錦麗說：「我的價值觀圍繞在我們需要採取什麼措施來確保邊境安全，這種價值觀沒有改變。我擔任兩任加州檢察長，針對跨國犯罪組織、違反美國法律的行為、涉及槍枝、毒品和人口非法越境情事予以起訴。我的價值觀一直都沒有改變。」

賀錦麗的談話目的在展現她對這些議題的掌握度。部分批評人士認為，在她透過一連串強而有力的競選演講帶領民主黨扭轉局面後，她在即興發揮的情況中可能還不夠游刃有餘。

賀錦麗和她的競選搭檔、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）也談論了在她的內閣潛在人選中增加一名共和黨人的可能性，稱她希望獲得多元意見。

她說：「我認為在做出一些最重要的決策時，有不同觀點、不同經驗的人參與其中非常重要。而且我認為如果我的內閣成員有一人是共和黨人，這將有利於美國公眾。」

川普 美國大選 賀錦麗

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賀錦麗的政治啟蒙可以追溯到她在位於華府的霍華德大學（Howard University）的求學歲月。她在1986年獲得該校的政治學與經濟學學位。在就學期間，她成為了以希臘字母組成的「阿法–卡帕–阿法」（Alpha Kappa Alpha, AKA）姐妹會成員。AKA成立於1908年，遠早於美國國會通過憲法《第19號修正案》的1920年，該法案開放了女性投票權。

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現為美國副總統的賀錦麗（Kamala Harris），已經創下諸多紀錄：在2011年她成為首位當選加州總檢察長的女性；2016年底，她在加州當選參議員，是第一位亞裔與第二位非裔女性參議員，（第一位非裔女性為Carol Moseley Braun，1992年在伊利諾州當選參議員），2020年底，則當選為美國史上首位女性、非裔、亞裔副總統。甚至她的夫婿任德龍（Douglas Emhoff），也創下了第一位尤太裔正副總統配偶的紀錄。台灣（中原標準）時間8月23日上午在芝加哥召開的美國民主黨大會（DNC 2024）中，賀錦麗接受角逐美國第47任總統選舉的提名。

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