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民調：賀錦麗女性及拉丁裔支持擴大 關鍵搖擺州落後川普

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
賀錦麗（右）與川普（左）。圖／路透
賀錦麗（右）與川普（左）。圖／路透

最新民調顯示，美國民主黨總統候選人賀錦麗以支持率45%，領先共和黨對手川普的41%，顯示她不僅激起選民熱情，也撼動11月5日總統大選選情，但她在關鍵數州的民調仍落後。

路透社/益普索（Ipsos）今天公布的民調指出，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在登記選民間支持率領先前總統川普（Donald Trump）4個百分點。她在7月底的民調僅領先川普1個百分點，如今她的優勢有所擴大。

在最新民調中，賀錦麗的女性和拉丁裔選民支持率升高。民調是在截至本月28日為止的8天內進行，誤差範圍為2個百分點。

在女性和拉丁裔選民間，賀錦麗皆以支持率49%，也就是高達13個百分點的差距大幅領先川普的36%。

路透社/益普索於7月執行的4次民調中，賀錦麗在女性和拉丁裔選民間支持率，各比川普多9個和6個百分點。

川普在白人和男性選民間支持率的領先程度，則皆與7月民調結果類似。不過最新民調指出，他在無大學學歷選民間的優勢從7月的14個百分點降至7個百分點。

儘管全國民調是反映選民觀點的重要指標，各州選舉人團（Electoral College）的投票結果才是勝負關鍵，因此少數幾個搖擺州可能將決定總統大選結果。

根據民調，在威斯康辛州、賓夕法尼亞州、喬治亞州、亞利桑那州、北卡羅來納州、密西根州及內華達州等搖擺州，川普的登記選民支持率為45%，領先賀錦麗的43%。在2020年總統大選，兩黨總統候選人在這7州的得票率最為接近。

這項全國民調匯集了4253名美國成人的意見，其中包括3562位登記選民。

川普 民調 美國大選 賀錦麗

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現為美國副總統的賀錦麗（Kamala Harris），已經創下諸多紀錄：在2011年她成為首位當選加州總檢察長的女性；2016年底，她在加州當選參議員，是第一位亞裔與第二位非裔女性參議員，（第一位非裔女性為Carol Moseley Braun，1992年在伊利諾州當選參議員），2020年底，則當選為美國史上首位女性、非裔、亞裔副總統。甚至她的夫婿任德龍（Douglas Emhoff），也創下了第一位尤太裔正副總統配偶的紀錄。台灣（中原標準）時間8月23日上午在芝加哥召開的美國民主黨大會（DNC 2024）中，賀錦麗接受角逐美國第47任總統選舉的提名。

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