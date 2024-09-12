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2024美國大選最後倒數！一圖看6大重要日程 這天撼動全球
美國總統選戰進入最後衝刺階段，歷經民主黨候選人陣前換將，賀錦麗接棒拜登完成正式提名。共和黨候選人川普面臨民調遭反轉，砲火攻勢更為猛烈，雙方接下來還要迎戰哪個關卡？
《聯合新聞網》依美東時間整理6大重要日程，快速掌握「驢象之爭」未來動向，其中可能就是掀起蝴蝶效應的下個起點。
共和黨正式提名川普
共和黨召開全國代表大會一連四日，18日最後之夜，川普在妻子的陪同下，正式簽署文件接受提名，成為共和黨總統候選人。
民主黨正式提名賀錦麗
民主黨召開全代會也為一連四日，賀錦麗在22日最後之夜正式接受提名，成為民主黨總統候選人。
美國總統大選投票
總統大選投票日正式登場，各州選民將選出選舉人。
選舉人團投票
選舉人團將依照各州普選結果，投票給一組正副總統候選人。
選舉結果正式宣布
美國國會需召開會議，宣讀並清點選舉人團投票結果。
當選人宣誓就職
美國國會就職典禮聯席委員會將於國會大廈舉辦就職典禮。
▼更多選情重大變化時間軸、民調戰況以及各候選人背景，速看「2024美國總統大選」完整報導。
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