「幾乎沒什麼好處」大陸官員對川普示好受挫 試圖建立關係無功而返

中國官員未能與美國共和黨總統候選人川普的競選團隊會面，凸顯華府的鷹派情緒，以及對中國間諜活動和影響力行動的擔憂。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，北京試圖派遣前駐美大使崔天凱等人與川普競選團隊建立聯繫，但根據8名美國和中國知情人士透露，這些聯繫活動基本上都沒有成功。

中國的官員和訪問學者當中有些被視為北京的代理人，他們已難以取得與美國議員的會面，如今與川普團隊的會面也面臨類似的障礙。

保守派智庫美國優先政策研究所（America First Policy Institute）的中國政策項目主任葉望輝（Steve Yates）表示，與中國官員會面「幾乎沒什麼好處」。

葉望輝指出，川普對中國的看法眾所周知，與中方官員會面存在「被誤解」的風險，川普的競選團隊目前聚焦在贏得11月大選。

葉望輝說：「川普競選團隊成員和代理人的紀律比2016年時高得多。」他是2016年川普競選團隊的代理人，曾任前副總統錢尼（Dick Cheney）的副國家安全顧問。

在中國對川普的示好受挫之際，華府兩黨對中國的敵意日益加劇，北京也意識到，無論誰贏得選舉，美國對中政策都不太可能變得不那麼強硬。

川普計劃對中國出口產品徵收高額關稅，而他的民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）近期表示，美國將贏得21世紀的競爭，而不是中國。

其他許多國家也試圖與川普的顧問建立聯繫，避免重蹈2016年的覆轍，當時他們忽略了川普贏得大選的機會，而未能建立關係。

川普的顧問也試圖防止2016年的歷史重演，當時的團隊在就職典禮前與俄羅斯官員會面，尤其是俄國前駐美大使季瑟雅克（Sergei Kislyak）與後來成為國安顧問的佛林（Michael Flynn）之間的會面引發了調查。

前川普政府副國家安全顧問、現任職於傳統基金會（Heritage Foundation）的柯茲（Victoria Coates）表示，即使是2016年過渡團隊與俄羅斯外交官之間的例行會議，也「被職業政府官僚機構利用來陷害高階官員」。

她說：「未來可能擔任官職的潛在川普政府官員對於與中國這樣的敵對國家舉行會議持謹慎態度，這並不奇怪，因為這些會議可能會被操縱或曲解暗示為與敵人勾結。」

前中情局（CIA）中國問題專家、前總統小布希的白宮亞洲高級顧問韋德寧（Dennis Wilder）表示，北京一直在「積極尋找機會」與川普團隊建立聯繫，但徒勞無功。

韋德寧說：「部分原因是認為，中方只是在蒐集情報，而不是尋求真正的討論。」

美國威爾遜中心（Woodrow Wilson Center）季辛吉中美關係研究所（Kissinger Institute on China and the United States）主任戴博（Robert Daly）表示，崔天凱是「出色的使者」，但情況已有變化。

戴博指出：「川普團隊會認為現階段與崔天凱會面能有什麼好處？因為任何此類討論都可能被解讀為中國試圖施加影響。」