川普粉絲都正妹？外媒曝「多帳號盜歐洲網紅照片」 冒充美國女性喊支持

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中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
據今天發布的一份研究指出，社群平台X出現一些帳號高喊支持共和黨總統參選人川普，乍看清一色是時髦美國女性；然而這些都是盜用歐洲時尚或美妝網紅照片的假帳號。圖／法新社
據今天發布的一份研究指出，社群平台X出現一些帳號高喊支持共和黨總統參選人川普，乍看清一色是時髦美國女性；然而這些都是盜用歐洲時尚或美妝網紅照片的假帳號。圖／法新社

據今天發布的一份研究指出，社群平台X出現一些帳號高喊支持共和黨總統參選人川普，乍看清一色是時髦美國女性；然而這些都是盜用歐洲時尚或美妝網紅照片的假帳號。

法新社報導，非營利組織「資訊韌性中心」（CIR）發布這份報告的同時，研究人員在11月美國總統選舉前對這個馬斯克（Elon Musk）旗下的社媒平台發出警告，指X上假帳號和不實政治資訊泛濫。

CIR表示，他們發現有16個未取得同意就使用歐洲網紅照片的帳號，冒充成支持川普的年輕女性，並鼓勵數千名追蹤者把票投給川普。

報告還說，這些盜用真人照片好顯得更真實的帳號只是56個類似帳號的其中之一，假帳號看似是個推送挺川內容協同行動的一環。

CIR報告內容稱「透過使用網紅照片，這些帳號意識到創建可信的真人角色有其價值。它們完全避開常會與假帳號聯想的生成照片，以及看起來像機器人的使用者名稱」。

這些假帳號盜用網紅們在社群平台Instagram發布的日常生活照，包含她們在海邊或遛狗，附上與MAGA相關的主題標籤或承諾投票給川普的內文。

MAGA是「讓美國再次偉大」（Make America GreatAgain）的縮寫，是川普與他競選活動相關的政治口號。

目前還不清楚這場數位騙局的幕後黑手，也還不知道這些帳號推動挺川的內容是出於意識形態或收錢辦事。

X 川普 網紅 美國大選 賀錦麗 馬斯克

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