FBI公布川普遇刺案新照片 槍手犯案動機仍成謎

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，美國聯邦調查局（FBI）調查前總統川普在賓州造勢大會上遇襲受傷事件，今天發布了4張新照片，以及關於槍手庫克斯的新資訊。

聯邦調查局仍在調查7月13日川普遇刺受傷事件，並表示，目前尚未確定20歲賓州槍手庫克斯（ThomasMatthew Crooks）的犯案動機，或他是否有和其他人合作的證據。

聯邦調查局匹茲堡（Pittsburgh）辦事處主管羅耶克（Kevin Rojek）在簡報會上告訴媒體說，調查人員「認為（庫克斯）對攻擊進行了詳細策畫」。

羅耶克說，川普將在賓州巴特勒（Butler）舉行造勢大會的消息宣布後，庫克斯就變得「高度關注」，聯邦調查局也發現與槍手有關的「混合意識形態」。

庫克斯在發射8發子彈後，被特勤局狙擊手開槍擊斃。事件中，川普的耳朵遭子彈擦過受傷，與會民眾2人受傷、1人死亡。

羅耶克說，從2023年9月下旬開始，一個與庫斯克有關的網上帳號，就被用來搜索川普預定在賓州舉行的造勢大會。

羅耶克又說，從今年4月到7月12日，槍手搜尋了川普和總統拜登的競選活動資訊。

他表示，自川普宣布將於巴特勒舉行集會後，庫克斯便搜索有關場地細節，包括「巴特勒農產品展示會講臺」。

襲擊事件前約一個月，槍手搜尋了與川普、拜登有關的話題，包括民主黨和共和黨全國代表大會的日期。

根據羅耶克說法，FBI官員已經確定一些網上的反猶言論，與庫斯克相關帳號有關；官員也在確定，是否庫斯克本人也發布有關言論。

羅耶克說，庫克斯在AGR大樓的屋頂上開槍之前，已經待了6分鐘。

他重申槍手開了8槍，並表示執法部門開了兩槍：1發子彈來自特勤局狙擊手，1發來自當地警官。

羅耶克說，沒有證據顯示庫克斯是被當地警官的子彈擊中，也沒有證據表明有第2名槍手向川普開槍。

新的細節與新發布的照片相吻合，照片中顯示了聯邦調查局在調查中收集的一些證據。

第1張照片顯示庫克斯的步槍，是從槍擊現場找到的。聯邦調查局表示，這把槍是由製槍公司DPMSPanther Arms製造的AR式步槍，有一個可伸縮的後槍托，以及一個連接到導軌上的光學瞄準器。

FBI的第2張照片為庫克斯的可拆解式步槍，這支槍與庫克斯在集會現場所背的背包一起拍攝。

聯邦調查局局長瑞伊（Chris Wray）上個月告訴聯邦眾議員說，庫克斯的槍托是可摺疊的，這可以解釋何以集會中其他人都沒看到庫克斯帶著槍。

瑞伊說，集會上首批人看到庫克斯持槍，是他在AGR大樓屋頂時；庫克斯就是那裡開槍的。

FBI發布的第3張照片，是由阿勒格尼郡（Allegheny）警局所拍攝的，顯示在庫克斯的汽車後車箱中，有兩個急造爆炸裝置。

FBI表示，有一個遙控器可讓庫克斯從遠端引爆炸彈裝置，但遙控器是關閉的，而且「這些設備的構造方式，有幾個問題」。

瑞伊在國會作證時表示，FBI總計起出3個「相對粗糙」的設備：兩個從庫克斯的車上起出，一個從他的住處找到。

FBI提供的第4張照片，是大樓屋頂旁一個空調裝置的圖像，官員表示，庫克斯爬上空調後再進入大樓屋頂。但FBI說，這張照片並不是證據照片，而是在事件後的幾天內，調查人員到現場拍攝的。