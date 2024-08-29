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川普副手范斯前進鐵鏽帶催票 控賀錦麗讓中國搶工作

中央社／ 華盛頓28日專電
獲共和黨總統提名的川普（右）及其競選搭檔范斯（左）。路透 季晶晶
獲共和黨總統提名的川普（右）及其競選搭檔范斯（左）。路透 季晶晶

美國大選倒數68天，川普副手范斯展開鐵鏽帶行程拉票，首站即是因中國在當地設廠引發高度爭議的密西根州。他造勢時抨擊賀錦麗，要她對中國在當地設廠及搶走汽車業工作機會負責。

共和黨副總統候選人范斯（J.D. Vance）昨天在密西根州大急流城（Big Rapids）造勢，一再把民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與拜登（JoeBiden）政策連結，指賀錦麗根本在幕後掌控全局，還稱密西根州是最重要的州之一，「卻受到很多愚蠢政策的影響」。

當被問到賀錦麗在密西根州民調領先時，范斯對記者說，「當我告訴人們川普希望重建美國製造業、釋放美國能源並將這些工廠帶回美國時，我認為這會在密西根州引起共鳴」。

范斯不忘打中產階級及美國夢牌，盼能直中民心，「我們只是想重建一個良好的中產階級，以便民眾能夠實現美國夢。密西根人比大多數人更懂這點」。

他接著將矛頭指向中國國軒公司（Gotion Inc.），把賀錦麗貼上親中標籤。國軒公司2023年8月初獲准在密西根州設廠，當地民眾擔心恐為中國滲透埋下隱憂；當時更有人點出，建廠地點距離正在訓練台灣士兵的軍事訓練基地不遠。

范斯指出，賀錦麗2022年投下關鍵同意票，讓祭出綠色能源補貼，以吸引外國公司來美國設廠的「降低通膨法」過關，代表賀錦麗不只希望允許中國共產黨在美國土地設廠，「她還想用我們納的稅給他們（設廠）」。

美國政治新聞媒體Politico報導，范斯在密西根也批石油及雜貨價格「在賀錦麗領導下」上漲，導致美國人不得不兼多份工，高房價、美國人超過1兆美元（約新台幣31.8兆）的卡債等通通要怪賀錦麗。

范斯另拋出川普對中國徵收關稅的承諾「進行對比」，強調川普的政策能讓美國人的稅沒那麼重。

他昨天的活動是他和川普這週前往「鐵鏽帶」（Rust Belt）搖擺州造勢的首發。鐵鏽帶由美國東部紐約州與賓州，延續至西維吉尼亞州，轉向5大湖區的俄亥俄、印第安納、密西根、伊利諾到威斯康辛州等。「川普傳人」范斯就是來自俄亥俄小鎮。

這些地區過去是美國工業核心，如今在全球化浪潮下因遷廠、工作機會外移，已由經濟重鎮的「鋼鐵帶」（Steel Belt）成了「鐵鏽帶」，勞動階級被遺忘的憤怒難平，促成川普崛起。

今年選情緊繃，雙方陣營各自積極備戰，緊盯鐵鏽帶。范斯及川普這週將前往威斯康辛州及賓州，賀錦麗則赴川普稍稍領先的喬治亞州搶票。她與副手華茲（Tim Walz）也將分別前往密西根州、賓州及威斯康辛州。

這3州在2020年由拜登拿下。FiveThirtyEight最新民調顯示，賀錦麗目前在這3州以微弱優勢領先川普。

川普 美國大選 賀錦麗

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