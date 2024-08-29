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川普首曝1理由 直指拜登、賀錦麗必須為他遭暗殺負責

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國前總統川普27日受訪時表示，總統拜登和副總統賀錦麗要為他上個月被暗殺的事情負責。法新社
美國前總統川普27日受訪時表示，總統拜登和副總統賀錦麗要為他上個月被暗殺的事情負責。法新社

美國前總統、共和黨總統候選人川普27日受訪時表示，總統拜登和副總統賀錦麗要為他上個月被暗殺的事情負責，指責他們讓特勤局難以保護他。

川普27日接受以「菲爾博士」（Dr. Phil）聞名的美國知名主持人麥格羅（Phil McGraw）專訪時說，「當（暗殺）這件事發生時，人們會問，這是誰的錯？」

川普直言，「我認為在某種程度上，這是拜登和賀錦麗的錯。我是他們的競爭對手。你看，他們把政府武器化好來對付我，讓司法部來抓捕我，他們對我的人身安全並不太感興趣。讓特勤局無法配備足夠的人力。」

然而，川普在訪談中未提供任何證據顯示拜登和賀錦麗直接參與或干預特勤局的安排。

這是川普第一次譴責拜登政府必須對暗殺事件負責，之前他只是責怪政府疏於保護。

美國聯邦調查局稍早證實，槍手是單獨行動，未發現任何出於意識型態的犯案動機。

川普 美國大選 賀錦麗

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