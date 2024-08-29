美總統大選兵家必爭 賀錦麗赴喬治亞州搶攻非裔選票

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）今天將與競選副手華茲赴喬治亞州造勢。喬治亞是重要搖擺州，當地選民非裔約占1/3，可能在本次大選起決定性作用。

路透社報導，自賀錦麗上月成為民主黨總統候選人以來，2024年美國大選選戰發生鉅變，賀錦麗希望激起喬治亞州非裔選民的熱情，當地選民非裔約占1/3，對她拿下該州至關重要。

賀錦麗與華茲（Tim Walz）將在喬治亞州南部展開巴士之旅，這裡是該州最多非裔人口的所在地之一，賀錦麗競選團隊已在當地加派職員，開設分支機構。

喬治亞州在2020年大選以些微差距倒向民主黨。在美國總統拜登上月退選前，共和黨總統候選人川普在喬治亞州明顯民調領先，因為部分非裔選民對民主黨感到失望。

FiveThirtyEight最新民調顯示，賀錦麗在喬治亞州目前以46.0%對46.6%支持率，些微落後川普。在賀錦麗進入選戰前，川普在當地曾領先約5個百分點，如今優勢已大幅縮水。

賀錦麗如果當選，將成為美國史上首位女總統。身為非裔及南亞裔的她，正尋求鞏固非裔選民對民主黨的支持。

川普 美國大選 賀錦麗

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