接替拜登後 賀錦麗、華茲首次受訪

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗和競選搭檔明尼蘇達州州長華茲，將接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）採訪，並在美東時間廿九日晚間九時（台灣時間卅日上午九時）播出。這是賀錦麗取代拜登參選總統後首場訪問，也是她跟華茲第一次聯合受訪。

ＣＮＮ說，兩人將在決勝州喬治亞州的巴士之旅造勢途中受訪，由首席政治記者暨主播巴什主持。這場訪談是賀錦麗兌現八月初許下的諾言，要在月底前安排一場面對面訪談。

這次訪談也讓賀錦麗有機會說明她對各種國內外問題的立場，迄今她的競選場子雖然氣氛熱烈，但缺乏具體政策。如果她有意，也能解釋她的立場與拜登有何不同。

賀錦麗接棒拜登參選超過五周以來，已催生出高漲的熱情和動力，其中包括民主黨全國代表大會，卻從未舉行正式記者會或接受訪問，引來共和黨對手川普跟范斯的批評。

ＣＮＮ指出，賀錦麗過去幾周赴決勝州競選時，回應了記者團一些喊叫式提問，也在民主黨全代會期間，坐下來接受內容創作者和網紅的三場訪談；這顯示她的競選團隊相信，選民正從非傳統的消息來源獲取新聞，而年輕選民尤其如此。

網媒Axios報導，賀錦麗拖延這麼久才首度受訪，意味著她這場訪談的表現將受到額外檢驗。相比之下，川普經常現身有線電視新聞頻道，還接受了Podcasts、跟億萬富豪馬斯克在「Ｘ」音訊空間對談等其他形式的訪問，雖然川普經常選擇友好的訪談者。

Axios指出，賀錦麗啟動競選以來就幾乎不接受提問而遭批評，但競選陣營內部一些人士主張，她仍處於政治蜜月期，沒有必要受訪。

賀錦麗一直採規避風險模式，不受訪只是其中一環，她的現身有著高度編排和照本宣科，而且只跟記者進行幾次簡短的非正式簡報會。