國會暴動案 美檢重新起訴川普

美國聯邦最高法院先前判決卸任總統享有公務全面刑事起訴豁免權，美國特別檢察官史密斯根據這項判決，於廿七日對前總統川普提出修正版起訴書，指控川普意圖不法推翻二○二○年總統大選，保留相同的刑事指控但縮小了指控範圍。

美國最高法院七月以六比三的票數判決，總統行使憲法權力享有絕對豁免權，免於刑事起訴，其公務行為應推定為享豁免權，除非能證明這些行為超出公務範圍。史密斯的新起訴書中，刪除原起訴書中指控川普試圖利用司法部執法權力推翻他敗選的部分內容。

新版起訴書有卅六頁，少於先前版本的四十五頁。史密斯此舉等於重新啟動川普試圖推翻大選結果的司法程序，被媒體喻為特檢官對上川普的「第二回合」。

修訂版起訴書對川普提出的四項指控罪名與原來的版本相同，包括意圖欺詐美國並陰謀阻撓一項官方程序，這指的是二○二一年一月六日認證大選結果的國會聯席會議遭川普支持者攻擊一事。新版起訴書不再稱川普是時任總統，而是聚焦他是尋求連任的候選人。

雙方將於下周重返法庭舉行程序聽審，這是幾個月來首場此類聽證會。華府聯邦地區法院法官楚坎預料會在接下來幾星期做出決定，包括此案中有哪些部份需要基於最高法院的裁定而予以撤銷。

儘管此案重新進入司法程序，但不太可能在十一月五日總統大選前進入實質審理階段。

川普在自己的社群平台發表聲明，稱檢方新起訴是「絕望之舉」，意圖「復活一場『已死』的政治迫害」，並說新的起訴「把同樣一起案件重寫了一遍，藉此規避最高法院的裁決，存有舊起訴書的所有問題，應立即被駁回 」。

川普卸任後官司纏身。除了華府國會山莊案，他五月時已因付封口費給成人片女星一案，遭紐約法院判決偽造商業紀錄共卅四項罪名全數有罪。此案原定九月十八日量刑，但最高法院豁免判決出爐後，川普律師團提出撤銷定罪的請求，量刑日期因而延後。此外，川普在喬治亞州被控陰謀推翻選舉，在佛州被控不當處理機密文件。