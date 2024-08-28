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為何辯論想改「全程開麥」？BBC揭賀錦麗盤算：讓觀眾聽見未經過濾的川普

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（左）和共和黨總統候選人、前總統川普（右）9月10日將首次辯論。法新社
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（左）和共和黨總統候選人、前總統川普（右）9月10日將首次辯論。法新社

美國總統大選第二場辯論將於9月10日登場，也是賀錦麗川普首度對壘，迄今卻仍為了麥克風是否全程保持開啟有所分歧。BBC報導，賀錦麗陣營希望改變已敲定的規則，要求麥克風全程開啟，因為他們認為此舉有可能向大眾展示一個更未經過濾、脾氣暴躁的川普，讓觀眾聽見他失控插嘴。

民主黨策士、政治分析師克羅斯（Ameshia Cross）告訴BBC，「要取消麥克風靜音的原因，是因為川普不受控」。克羅斯指出，川普在造勢以及上社群媒體發文時，反覆對賀錦麗人身攻擊，他辯論時也可能會這樣。這些攻擊「讓選民失去興趣」，特別是女性、有色人種跟年輕選民。

其他策士也指出，川普的侮辱性發言，可能嚇跑關鍵的未決定選民。共和黨長年策士麥登（Kevin Madden）告訴紐約時報，爭取搖擺選民的方法之一，就是不要人身攻擊，「他們生性不喜歡黨派政治」。

一位知情人士日前告訴Politico，川普「很容易出現過激的情緒爆發」，賀錦麗陣營會希望觀眾聽到。

共和黨策士歐康納（Ford O'Connell）則認為，賀錦麗陣營努力取消麥克風靜音，是試圖將辯論從議題移開，轉入搏眼球的網路爆紅時刻。他說，「他們不確定自己可以在議題上獲勝，因此引發網路爆紅時刻就是他們的對策」。

歐康納指出，川普陣營應該積極爭取讓麥克風靜音，因為這是民主黨陣營最初提出的規則，「我們讓你寫規則，我們正遵守相同的規則」。

共和黨 川普 民主黨 美國大選 賀錦麗

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