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川粉站出來！川普推第四代「個人小卡」 內含限量西裝碎片售4.7萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）推出第四代「個人NFT小卡」，每張售價99美金（約新台幣3166元）。圖／擷自Collect Trump Cards
美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）推出第四代「個人NFT小卡」，每張售價99美金（約新台幣3166元）。圖／擷自Collect Trump Cards

美國選戰白熱化，近期美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）推出第四代「個人NFT小卡」，每張售價99美金（約新台幣3166元）。對此，川普興奮地在社群媒體「真實社群」（Truth Social）表示，「我想您一定會喜歡！」

據外媒《The Sun》報導，川普近日在「真實社群」發布消息稱，應大家要求，他將推出第四代「個人NFT小卡」，現在就可以在網站購買，還自信喊話「我想您一定會喜歡！」並附上了他在美國國旗前講話的影片。該系列共有50張卡片，每張售價99元美金（約新台幣3166元），上面包含川普穿著超級英雄服裝、坐在機車上擺姿勢等照片。

據「Collect Trump Cards」網站標示，川普小卡有依售價推出不同套裝。5張「NFT小卡」售價495美金（約新台幣1.6萬元），可獲得一雙「永不投降」金色川普運動鞋；9張「NFT小卡」售價891美金（約新台幣2.8萬元），可拿到兩雙金色川普運動鞋、3張額外卡片；15張「NFT小卡」售價891美金（約新台幣4.7萬元），可獲得1張限量實體卡片、一雙限量白金色川普運動鞋、兩雙金色川普運動鞋、35張額外卡片，其中限量實體卡片中，僅有2024張有附贈川普與拜登辯論時所穿著衣服的碎片。

75張「NFT小卡」售價7425美金（約新台幣23.7萬元），可和川普在私人俱樂部共進晚餐，還有1張限量實體卡片、一雙限量白金色川普運動鞋、兩雙金色川普運動鞋、25張額外卡片、限量紀念晚宴NFT卡、1張限量版數位「辯論」NFT卡（僅6個有隨機親筆簽名）。

250張「NFT小卡」售價24750美金（約新台幣79萬元），兩雙金色川普運動鞋、1張紀念晚宴NFT卡、2張限量版「辯論」NFT卡、一雙川普親筆簽名的限量版白金色川普運動鞋、各2張與川普享用晚宴和雞尾酒VIP門票。

報導指出，川普於2022年第一次開賣個人NFT小卡，不到一天即銷售一空，深獲粉絲喜愛。另外，川普也在影片中表示，過去他和其他購買卡片的民眾一起享受快樂的晚宴，「我們在一起玩得很開心，我們會度過一段美好的時光」。

川普第四代NFT小卡共有50張卡片，包含川普穿著超級英雄服裝、坐在機車上擺姿勢等照片。圖／擷自Collect Trump Cards
川普第四代NFT小卡共有50張卡片，包含川普穿著超級英雄服裝、坐在機車上擺姿勢等照片。圖／擷自Collect Trump Cards

共和黨 川普 拜登 美國大選 賀錦麗

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