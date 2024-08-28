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傳競選人員與公墓官員肢體衝突 川普陣營駁斥

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國全國公共電台（NPR）今天報導，共和黨總統候選人川普本週到阿靈頓國家公墓時，他的競選團隊兩名成員曾與公墓官員發生「口角和肢體衝突」，但川普陣營駁斥此事。

川普昨天到阿靈頓國家公墓（Arlington NationalCemetery）參與獻花儀式，悼念在2021年美國撤軍阿富汗時殉職的13名軍人。

路透社提到，川普後來在底特律出席活動時，將所謂的「災難性」撤軍歸咎於民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）和總統拜登。

全國公共電台引述一名不具名消息人士報導，當時一名公墓官員試圖阻止川普競選團隊人員在軍人埋葬的地方錄影和拍照，川普的人員隨即「罵人還動手推開這名官員」。

川普競選團隊發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）駁斥報導內容，稱「當時並沒有像報導描述地發生肢體衝突，如果再有人出言誹謗，我們準備發布相關影片」。

他說：「事實上是一名私人攝影師獲准在現場，不知為何，一名顯然患有心理健康問題的不明人士決定在一場非常莊嚴的儀式上出手阻擋川普總統團隊的成員。」

川普陣營拒絕立即公開相關影片。

阿靈頓國家公墓在聲明中證實發生一起事件並已通報。

聲明說，聯邦法律禁止在國家軍人公墓內進行政治競選或選舉相關的活動，包括攝影師、內容創作者或其他任何參與的人員，或是直接支持黨派政治候選人的競選活動。

路透社尋求就報導內容或解釋為何川普競選團隊得以到阿靈頓國家公墓，但阿靈頓國家公墓未回應。

川普 美國大選 賀錦麗

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