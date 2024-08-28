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經濟牌失靈？最新民調曝川普領先優勢大縮水 賀錦麗迎頭趕上

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
路透/易普索最新民調顯示，美國共和黨總統候選人川普（圖左）在經濟和犯罪議題的領先對手賀錦麗（圖右）的優勢縮水。美聯社
路透/易普索最新民調顯示，美國共和黨總統候選人川普（圖左）在經濟和犯罪議題的領先對手賀錦麗（圖右）的優勢縮水。美聯社

路透/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，美國共和黨總統候選人川普在經濟和犯罪議題的領先優勢縮水，凸顯明尼蘇達州州長華茲在8月初正式以副手身分加入競選拉抬了民主黨選情。

該民調顯示，在經濟就業議題上，川普獲得43%登記選民青睞，領先對手賀錦麗的40%，而由於差距落在誤差範圍4個百分點內，因此並不具備顯著意義。

相較於一份7月底民調，同樣是經濟政策，當時川普大幅領先賀錦麗11個百分點。

在犯罪貪腐政策上，川普與賀錦麗均取得40%支持度打成平手，說明原先在同議題落後5個百分點的賀錦麗後來居上。

而獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）甫於23日宣布暫停競選、支持川普，其在7月民調取得7%支持度，對後續選情影響仍有待觀察。

另外，一項新民調顯示，經濟政策是美國選民最關注的議題，約26%登記選民表示關注，相較於政治極端主義對民主的威脅及移民議題分別為26%與13%；而賀錦麗在極端主義議題領先川普6個百分點；川普則在移民問題上占有8個百分點優勢。

不過，民調顯示，兩黨候選人在好感度方面均未取得過半，川普與賀錦麗的好感度分別為39%與47%；在非好感度方面，川普為59%，賀錦麗為52%。

這項為期3天的民調進行於8月23日至25日，訪問全美1028名成年人，其中包含902名選民。

此外，日前一項全國民調顯示，賀錦麗自7月21日參選後一直維持微幅領先，路透/易普索指出，賀錦麗在7月底民調以43%領先川普1個百分點。

川普 美國大選 賀錦麗

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