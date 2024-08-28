聽新聞
test
0:00 / 0:00
經濟牌失靈？最新民調曝川普領先優勢大縮水 賀錦麗迎頭趕上
路透/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，美國共和黨總統候選人川普在經濟和犯罪議題的領先優勢縮水，凸顯明尼蘇達州州長華茲在8月初正式以副手身分加入競選拉抬了民主黨選情。
該民調顯示，在經濟就業議題上，川普獲得43%登記選民青睞，領先對手賀錦麗的40%，而由於差距落在誤差範圍4個百分點內，因此並不具備顯著意義。
相較於一份7月底民調，同樣是經濟政策，當時川普大幅領先賀錦麗11個百分點。
在犯罪貪腐政策上，川普與賀錦麗均取得40%支持度打成平手，說明原先在同議題落後5個百分點的賀錦麗後來居上。
而獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）甫於23日宣布暫停競選、支持川普，其在7月民調取得7%支持度，對後續選情影響仍有待觀察。
另外，一項新民調顯示，經濟政策是美國選民最關注的議題，約26%登記選民表示關注，相較於政治極端主義對民主的威脅及移民議題分別為26%與13%；而賀錦麗在極端主義議題領先川普6個百分點；川普則在移民問題上占有8個百分點優勢。
不過，民調顯示，兩黨候選人在好感度方面均未取得過半，川普與賀錦麗的好感度分別為39%與47%；在非好感度方面，川普為59%，賀錦麗為52%。
這項為期3天的民調進行於8月23日至25日，訪問全美1028名成年人，其中包含902名選民。
此外，日前一項全國民調顯示，賀錦麗自7月21日參選後一直維持微幅領先，路透/易普索指出，賀錦麗在7月底民調以43%領先川普1個百分點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言