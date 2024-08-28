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「川普推翻大選案」遵最高法院裁決 特別檢察官調整指控又再提訴

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國司法部特別檢察官史密斯（右）27日依最高法院裁決，重新調整了對共和黨總統候選人川普（左）的系列控罪，再提訴訟。路透
美國司法部特別檢察官史密斯（右）27日依最高法院裁決，重新調整了對共和黨總統候選人川普（左）的系列控罪，再提訴訟。路透

在美國最高法院裁決總統享有廣泛的刑事起訴豁免權後，美國司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）重新調整了對共和黨總統候選人川普的系列控罪，仍指控他涉嫌推翻2020年大選結果。離11月總統選舉投票只剩兩個多月，他的法律困境再次成為鎂光燈焦點。

史密斯周二（27日）向華盛頓聯邦法院提交了替代起訴書。其中包含四項核心指控，這些指控與阻止2020年大選結果獲認證以及2021年1月6日支持川普的暴徒襲擊國會有關。但不包括川普指示他的司法部宣布選舉結果舞弊，也不再包括他與司法部官員克拉克（Jeffrey Clark）的對話，他試圖拔擢克拉克為司法部長。

史密斯此舉是因為數周前最高法院裁定，該案必須經由聯邦法官審查，決定川普某些「官方行為」不能被納入起訴書。

民主黨人曾希望，過去一年對川普提起的系列刑事起訴會削弱他的政治地位，但其實對他的民調幾乎沒有造成影響。今年稍早，他在紐約曼哈頓被判34項重罪，共和黨選民對他的支持率也未下降。

除紐約的審判外，川普其餘案件全都遭遇阻礙，11月大選前結案的機會渺茫。

川普 美國大選 賀錦麗

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