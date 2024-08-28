川普：北約國防支出應達GDP 3%

美國共和黨總統候選人、前總統川普廿六日要求北約成員國，將國內生產毛額（ＧＤＰ）至少百分之三花在國防上，並稱目前的百分之二方針為「世紀竊盜」。

韓聯社報導，川普在密西根州底特律舉行的美國國民兵協會大會發表談話時表示，「我將堅持要求每一個北約國家必須花至少百分之三，你們必須上升到百分之三」。川普接著表示，「百分之二是世紀竊盜，特別是我們正為此付錢的時候，你們曉得，我們為他們付錢，這簡直是不可相信」。

川普還宣稱，所有北約國家多年來在國防支出「遠不及」ＧＤＰ的百分之二。他說，這讓美軍「不堪重負」，並指「我們是彌補差額，為了這情況付錢以彌補缺口，並幫助威懾威脅的人」。

俄羅斯二○一四年兼併克里米亞後，北約領導人在當年峰會承諾，將ＧＤＰ的百分之二用於國防開支，以協助確保軍事戰備。相較於當年只有三個成員國達標，今年預計北約卅二國將有廿三國達到百分之二目標。

川普發表此番言論之際，美韓廿七日在首爾就第十二份「駐韓美軍防衛費分擔特別協定」（ＳＭＡ）舉行第七輪協商。ＳＭＡ協定將決定南韓對駐韓美軍（ＵＳＦＫ）駐紮費用的分擔額，而目前的ＳＭＡ協定預計將在二○二五年底到期。

川普一月還在拚共和黨初選的時候，美韓雙方已同意提前展開ＳＭＡ的談判。兩國在川普擔任總統期間開始談判第十一份ＳＭＡ協定，首爾當時面臨華府施壓，要大幅提高防衛費用的分擔額，導致談判遲遲沒有結果，直到拜登上台，才在二○二一年正式簽訂協議。

韓聯社指出，川普的發言凸顯他如果成功重返白宮，不僅會加劇美歐關係緊張，還可能向南韓施壓，要求增加駐韓美軍的財政貢獻。美韓兩國四月啟動談判，明顯比往常早，而外界猜測，若川普捲土重來，可能以造成美韓軍事同盟緊張的方式，對駐韓美軍費用採取強硬態度。