賀錦麗端牛肉 財經政策逐漸成形…聚焦住房、稅改

美國民主黨總統候選人賀錦麗的財經政策已逐漸成形，在住房問題上，鑒於許多美國人買不起房子，賀錦麗承諾將建造更多住房，作為應對買屋成本上升措施的核心。另外，她將提高企業和高收入家庭的稅率，讓大部分美國人的稅率維持不變甚至降低，同時也不會讓聯邦政府的稅收出現太大變化。

投入選戰的這一個月來，賀錦麗聲勢扶搖直上，但她似乎刻意避開提出政策細節，這點最為人詬病。不過隨著時間過去，她的政策計畫已慢慢成形。上周在民主黨全代會接受總統候選人提名時她表示：「我們將結束美國住房短缺問題」，住房問題顯然是她經濟議程的一大核心。

賀錦麗的財經政見

賀錦麗團隊27日釋出一支新的競選廣告，表示未來四年將興建300萬戶新住宅，她也已提出政府將提供最多2.5萬美元，協助首購族買房。賀錦麗也要透過稅收優惠，來刺激新建築，降低租房者和購房者的成本。

路透/Ipsos在5月進行的一項民調發現，選民將住房成本列為第二大經濟擔憂，僅次於物價上漲和收入停滯。據房地產公司Zillow的資料，過去五年美國房價上漲了50%，租金漲了35%。

民主黨戰略師卡絲表示，賀錦麗的住房計畫可能有助於贏得選民的支持，「任何可以降低住房成本的措施，對選民來說都是好消息」。在賦稅方面，賀錦麗將提高企業和高收入家庭的稅率，但大部分美國人的稅率維持不變或降低，預計未來十年將加稅約5兆美元，同時減少其他稅項4兆多美元，聯邦政府的稅收總額不會有太大變化，但改變的是由誰來付費。

稅務政策是民主和共和兩黨間差距最大的地方之一。根據賀錦麗的計畫，高收入家庭將大幅加稅，最高邊際稅率攀升至44.6%，是1986年以來最高。公司稅則將由目前的21%調高到28%，而大公司的最低稅率由目前的15%調高到21%。

賀錦麗也承諾不對收入在40萬美元以下的家庭加稅，這使得川普即將到期的大部分減稅內容都得以維持。賀錦麗並提出額外的減稅措施；她要恢復2021年擴大實施的兒童稅收抵免，大多數兒童可獲3,000美元，她還新增新生兒類別，可獲6,000美元抵免額。

如果民主黨橫掃白宮、參議院和眾議院，賀錦麗的多項財政計畫都能付諸實現，儘管未必能全數立法成功。

若民主黨無法全面控制國會，賀錦麗政府2025年馬上就會陷入與共和黨的艱難談判：國會不採取行動的話，2017年稅法的主要部分將於明年底到期，大約62%的家庭2026年恐須繳交較多的稅。這是兩黨議員都不樂見的結果。