美國倉促撤軍阿富汗亂象多 川普歸咎拜登與賀錦麗

美國前總統川普今天對3年前在阿富汗自殺攻擊中喪生的13名軍人致敬之際，把美國撤離阿富汗的混亂，歸咎到總統拜登和副總統賀錦麗頭上。

法新社報導，川普2020年擔任總統時與塔利班（Taliban）達成協議，讓美國從阿富汗撤軍，但拜登總統延遲數月後，才終於在2021年展開撤軍。

川普經常就此抨擊拜登，但自從賀錦麗取代這位81歲的民主黨人成為自己的白宮競爭對手後，川普轉而將白宮這項決策歸咎於賀錦麗。

78歲的川普今天在底特律向美國國民兵協會（National Guard Association）發表談話時主張，撤軍的「恥辱」破壞美國信譽，是「賀錦麗（和）拜登造成的」。

「現在，我們希望選民11月5日開除賀錦麗和拜登，而在我就職的那天中午，我會讓所有涉及阿富汗災難的高官，把辭職信放在我的辦公桌上。」

2021年8月15日，塔利班軍隊占領阿富汗首都喀布爾。美國支持的政府在計劃撤軍日前幾天垮台，其領袖出逃並流亡海外。

美國從喀布爾國際機場執行空前的軍事空運行動，在短短數天內將超過12萬人撤出阿富汗。8月26日，喀布爾國際機場擁擠的周邊地區發生自殺炸彈攻擊，造成13名美軍和170名阿富汗人死亡。

美軍進駐整座機場之前，全世界目睹驚慌失措的阿富汗平民圍住客機，甚至在試圖抓住即將起飛的飛機時墜落身亡的悲慘場面。

川普今天發表演說之前，競選團隊提及賀錦麗先前曾表示，拜登決定讓美軍撤離阿富汗之前，她也在做出決策的房間裡。

川普團隊表示：「賀錦麗自己承認，她是災難性撤軍的關鍵人物。」