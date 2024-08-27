賀錦麗稅務計畫逐漸成形：美政府稅收沒大變化 變的是誰來付帳

華爾街日報報導，美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗的加稅和減稅計畫逐漸成形：她將提高企業和高收入家庭的稅率，讓大部分美國人的稅率維持不變或降低，預計未來十年將加稅約5兆美元，同時減少其他稅項4兆多美元，聯邦政府的稅收總額不會有太大變化，但改變了由誰來付費。

稅務政策是民主和共和兩黨之間差距最大的地方之一。根據賀錦麗的計畫，高收入家庭將大幅加稅，最高邊際稅率攀升至44.6%，是1986年以來最高。相較下，目前的最高稅率比較低，例如資本利得稅率是23.8%、部分營業收入稅率為29.6%、工資稅率是40.8%。

對於淨資產超過1億美元的富裕人士，他們的未實現資本利得將被課稅。目前，資本利得在資產未出售之前不會被課稅，且死亡時免繳所得稅，這給了大家保留資產傳給子女的誘因。收入最高的家庭（約為前0.01%）每年必須為其收入支付25%的最低稅率，收入的定義包含未實現的資產利得。

公司稅由目前的21%調高到28%，大公司的最低稅率由目前的15%調高到21%，後者的海外獲利也面臨更高稅率。美國的稅率將因此重回各國的高端。

賀錦麗承諾不對收入在40萬美元以下的家庭加稅，這使得川普即將到期的大部分減稅內容都得以維持。

賀錦麗並提出額外的減稅措施。她要恢復2021年擴大實施的兒童稅收抵免，大多數兒童可獲3,000美元，6歲以下3,600美元。她還新增新生兒類別，可獲6,000美元抵免額。

如果民主黨橫掃白宮、參議院和眾議院，賀錦麗的多項財政計畫都能付諸實現，儘管未必能全數立法成功。

若民主黨無法全面控制國會，賀錦麗政府2025年馬上就會陷入與共和黨的艱難談判：國會不採取行動的話，2017年稅法的主要部分明年底到期，大約62%的家庭2026年恐須繳交較多的稅。這是兩黨議員都不樂見的結果。

共和黨總統候選人川普已提出要延長所有快到期的減稅措施，十年內總計減稅4兆美元。還提議降低公司稅，且讓小費和社會安全福利免稅，他的競選夥伴范斯則談及更高的兒童稅務抵免。川普想要加徵關稅，那能彌補歲入的部分損失，但同時也會提高消費者的成本。