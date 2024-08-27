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麥克風問題喬不攏！賀錦麗想改辯論規則 嗆川普「別躲靜音鈕後面」
美國總統大選的第二次辯論，預計將由美國廣播公司（ABC News）於當地時間9月10日主辦，但賀錦麗團隊似乎有意更改辯論規則，包括要求全程開啟麥克風，但川普團隊則表明無意更動，為兩人的首場辯論增添變數。
路透報導，賀錦麗的發言人法倫（Brian Fallon）26日表示，競選團隊希望在整個辯論期間保持候選人麥克風開啟，而不是像上次辯論那樣，在對手發言時將其靜音，聲稱「副總統已準備好應對川普不斷的謊言和即時干擾，川普應該停止躲在靜音按鈕後面。」
對此，川普競選團隊高階顧問米勒（ Jason Miller）透過聲明回應，他們已同意與上次辯論相同的條款，即麥克風靜音規則，無意更動。
川普則表明，他不怕讓麥克風一直開著，並補充說他也不喜歡上次辯論的麥克風靜音規定，但他所知的協議內容是，規則會跟上次辯論一樣，坦言他沒有為了「新對手」做太多準備，不打算花太多時間。
麥克風問題為9月10日的辯論舉行增添變數，此前雙方似乎已就辯論規則達成一致。美國廣播公司則未回應置評要求。
此外，川普25日晚間又再度於自家社群平台「真實社群」發文，痛批美國廣播公司的「假新聞」，甚至質疑「為何我還要和賀錦麗在那個電視台進行辯論？」不過他仍呼籲川粉們「敬請期待」。
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