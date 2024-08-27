川普痛批ABC假新聞 暗示美總統大選辯論恐爽約
美國共和黨總統候選人川普今天痛批美國廣播公司新聞網（ABCNews）是假新聞，並且暗示他可能不會參加9月10日由ABC主辦的總統候選人辯論。
「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，川普今晚在社群媒體發文表示，他今晨看了ABC假新聞，看到記者卡爾（Jonathan Karl）對共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）進行荒謬及有偏見的訪問，以及所謂的「仇恨川普評論組」。
川普發文寫道，所以他問說，何為他要在ABC新聞網，與民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）進行辯論？
ABC定於9月10日主辦的辯論，是雙方陣營目前唯一皆正式承諾參與的總統候選人辯論場次，副總統辯論定於10月1日由哥倫比亞廣播公司新聞網（CBSNews）舉辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言