接棒角逐美國總統！賀錦麗參選1個多月 募得172億創紀錄

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的競選團隊今天表示，在1個多月內就募得5億4000萬美元（約新台幣172億元），「刷新選舉活動史的紀錄」。

法新社報導，在現任總統拜登（Joe Biden）7月21日退出白宮大位爭奪戰並支持賀錦麗後，賀錦麗展開競選活動，自當時起一共募得驚人的5億4000萬美元。

現在距離11月5日投票日進入倒數10週，賀錦麗與共和黨對手川普（Donald Trump）將展開最後衝刺。

拜登退選打亂了川普的選舉活動，根據報導，川普在8月初握有3億2700萬美元現款。

競選總幹事狄倫（Jen O'Malley Dillon）在備忘錄中表示，賀錦麗22日走上民主黨全國代表大會（DNC）舞台接受黨內提名前不久，募款正式跨越5億美元門檻。

狄倫接著說：「在她演說之後，我們隨即經歷開始競選後募款表現最佳時刻。」

狄倫說：「自我們展開選舉活動後的一個多月內，賀錦麗及（副總統候選人）華茲（Tim Walz）團隊一共募得5億4000萬美元，刷新選舉活動史的紀錄。」

根據聲明，上述金額反映出在選舉活動中、民主黨全國委員會（Democratic National Committee）及聯合募款委員會募得的資金。

狄倫表示，其中1/3款項來自首次捐款人。