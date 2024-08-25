搖擺州密西根1小鎮不滿加薩政策 賀錦麗下鄉力挽穆斯林票

在美國關鍵的搖擺州密西根州，阿拉伯和中東裔的民主黨選民表示，總統拜登處理加薩戰事的方式讓他們與民主黨漸行漸遠，賀錦麗得重新贏得他們的支持。

擁有11萬人口、也是阿拉伯裔文化中心的迪爾伯恩（Dearborn），可能在決定11月大選中這個戰場州命運的過程中扮演關鍵角色。

接受法新社訪問的社區成員表示，他們願意聽聽賀錦麗的說法並權衡自己的選擇，這與對拜登完全抱持敵意的態度有了明顯的變化。

「阿拉伯裔美國人新聞報」出版商希布蘭尼（Osama Siblani）表示：「我們現在處於傾聽模式。」

賀錦麗22日在民主黨全國代表大會接受總統提名，承諾「完成」加薩停火，並確保巴勒斯坦人實現「尊嚴、安全、自由和自決」的權利。

但支持巴勒斯坦的代表們對要求在大會上發言遭拒感到憤怒，「穆斯林婦女挺賀錦麗-華茲」（Muslim Women for Harris-Walz）團體表示，此決定傳遞「可怕的訊息」，宣布解散並撤回對大會的支持。

矢言「不會漠視」巴勒斯坦人苦難的賀錦麗，最近會見在民主黨初選過程主導對拜登指控的全國「不表態運動」成員，儘管賀錦麗並未做出肯定的承諾，但團體領導人表示，她表現出的同理心讓他們留下深刻印象。

密西根州是福特（Ford）、通用汽車（General Motors）和克萊斯勒（Chrysler）「三大」汽車商的所在地，長期以來一直是有志入主白宮者選戰必經之地。

1970年代的經濟衰退導致許多人離開這個所謂的「鐵鏽」州，而中東動盪帶來了新一波黎巴嫩、伊拉克、葉門和巴勒斯坦的移民。

迪爾伯恩市長哈穆德（Dearborn Mayor Abdullah Hammoud）在最近的訪問中表示：「我們是一座全球化城市，近55%居民有阿拉伯背景。對我們許多人來說，當你談論加薩正在發生的事情時，那些人是我們的家人。」

乍看之下，以亨利‧福特（Henry Ford）出生地著稱的迪爾伯恩只是個普通的美國小鎮，但這裡也有美國最大的清真寺「伊斯蘭中心」（Islamic Center of America），和無數中東超市、餐廳和咖啡店。

希布蘭尼記得，1980年代中期他在這裡創辦報社時，時任市長競選時提出了解決「阿拉伯問題」的政見。

但隨著社區人口增多，工廠藍領階級的子女當上律師、醫生和商人，他們的政治影響力也隨之增加。

傳統上比較保守的阿拉伯人和穆斯林美國人，2000年大選大力支持小布希（George W. Bush）。

但經過多年的「反恐戰爭」，中東和阿富汗都爆發戰爭，穆斯林社群遭到更嚴格的執法審查之後，穆斯林轉向了民主黨陣營。

2018年，東南密西根人選出第一位巴勒斯坦裔特萊布（Rashida Tlaib），這是該社區的一個里程碑。

前總統川普實施對穆斯林國家的旅行禁令、支持以色列在約旦河西岸建立屯墾區，感到憤怒的迪爾伯恩選民2020年以壓倒性多數支持拜登，幫助民主黨以微弱優勢贏得了密西根州。

但現在，這裡的居民厭倦了老得在「兩個爛蘋果之中選其一」，而是希望候選人能夠滿足他們的要求，例如永久停火和停止提供武器給以色列。

社區活動家兼中東和MENA American Chamber of Commerce執行長尼莫（Faye Nemer）說：「我認為賀錦麗有一個機會之窗，可以延續拜登政策，也可以走自己的路。」

迪爾伯恩的阿拉伯裔美國人對賀錦麗選擇華茲搭檔印象深刻，華茲對反戰者採取和解態度，這與對大學抗議人士採取強硬立場的賓州州長夏皮洛（JoshShapiro）不同。

但這些人的要求越來越多。

商業律師、長期支持民主黨的哈瑪德（Soujoud Hamade）宣稱，如果賀錦麗沒有兌現承諾，他會投票給綠黨候選人史坦（Jill Stein），「我們不想再被人施捨了」。