美國大選鹿死誰手？預測專家曝賀錦麗目前勝算達54%、指川普犯2錯誤

專研美國總統大選民調的538網站創辦人、曾著有暢銷書《精準預測》的統計專家席佛（Nate Silver），日前在紐約時報撰文指出，民主黨選情在總統拜登退選後看漲，如今成為總統候選人的賀錦麗並非虛張聲勢。席佛今年6月就當時選情判斷，川普將在大選中獲勝，但席佛的最新觀察是：民主黨賀錦麗的勝算為54%。

席佛在20日刊出的文章中，點出美國選舉中的兩個主要人口群，分別稱之為「大河」（the river）及「鄉村」（the village）。「大河」指的是一群以精算風險為生的人，包括撲克玩家到風險投資人，他們來自矽谷、華爾街、博彩業、加密貨幣界等。他們的決策不是基於當下所知，而是基於預期價值；對他們來說，到了該做決定時，最重要的問題是：風險是否大於回報？

「鄉村」指的是學者、記者、政策專家團體等，很可能來自美國東岸的哈佛大學或耶魯大學，或來自紐約時報、華盛頓郵報等。這群人只占美國總人口中的一小部分，換句話說就是精英份子；他們傾向於迴避風險，多半以共識方式做出決策，異議者會受到排斥。

就其對美國社會及經濟的影響而言，大河一直處於贏面：他們的核心產業──科技與金融，在經濟中的比重持續成長，博弈事業的收入也創新高。而透過大河與鄉村的角度來看美國政治，看他們各自處理風險的辦法，可得出一些有趣的洞見，且有些令人意外的結果。

這兩群人跟美國政治體系並不完全一致。在川普主政時，民眾根據其教育程度，出現高度兩極化的投票行為，鄉村幾乎全是民主黨；大河沒那麼直接，他們多半冷漠、善於分析、各有自己的追求，並非人人都是共和黨支持者。甚至如果調查大河心目中偏好的總統候選人，賀錦麗拿到的票也許比川普多，但最多人投第三黨。

然而最近，某種意外發生了。截至目前為止的2024大選，鄉村在管理風險的多項決定上，表現比大河佳。此時此刻總統大選仍勢均力敵，但當下看來，鄉村會贏。

席佛說，鄉村至少在最重要的決定上做對了，那就是讓拜登下台。根據席佛的大選預測模型，拜登退選時民主黨的2024勝算僅27%，到了上周民主黨全代會，賀錦麗的勝算是54%。

為什麼會這樣？席佛指出，大河有種逆反傾向，當鄉村越來越多人支持民主黨，大河陣營有些群體在某種程度上，就變得越來越偏共和黨，不過大河絕非整齊劃一。相對地，鄉村對共識的強烈傾向，讓賀錦麗在拜登退選後48小時，火速鎖定了民主黨的提名。

席佛認為，川普本人曾是賭場大亨，跨越了大河與鄉村的界限，但他直覺多於分析，在副手的選擇上犯了2項錯誤。其一是，川普自認已穩操勝券，所以選了俄亥俄州參議員范斯作為競選搭檔。

范斯曾是創投家，某種程度上是「大河」的典型成員，但他畢業於耶魯法學院，又是暢銷書作家、曾經反川普的知識分子，也有一些「鄉村」特徵。范斯對精英群之外的98%美國民眾沒什麼吸引力，事實上，范斯的支持率是幾十年來所有副總統候選人中最低者之一。

川普犯的第二項錯誤是，不願設身處地從對手的立場思考，也就是未能有戰略同理心。大河的人普遍擅長此事，但川普陣營沒料到拜登會被換下來，這就是低估了民主黨對手。

席佛說，川普近日攻擊同黨的喬治亞州州長坎普（Brian Kemp），責怪他2020年拒絕推翻川普在喬州輸給拜登的投票結果，還誣指民主黨以AI誇大造勢會場的人數，這些策略是有問題的，明明他還有其他攻擊話題，例如選民憂慮經濟和邊境移民問題，或賀錦麗2019年以偏左政策為主的民主黨總統初選。

通常，候選人在自家全代會後的民調會持續上升，賀錦麗可能發現自己成了民調領先者。這在她邁向下一個關鍵時刻──9月10日在費城舉行的辯論之際，帶來不同的風險，例如自滿。川普在2016及2020年大選前的民調中都明顯被低估，有種說法是，競選時要把自己當作落後者，這有幾分道理。