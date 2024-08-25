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賀錦麗展現正向樂觀 有效團結民主黨

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
賀錦麗尚未在重大政策上表態，雖然獲得民主黨的高期待，但也很可能因此被共和黨用既有印象與無政策來攻擊。（Kamala Harris FB）
賀錦麗尚未在重大政策上表態，雖然獲得民主黨的高期待，但也很可能因此被共和黨用既有印象與無政策來攻擊。（Kamala Harris FB）

雖然美國民主黨總統候選人賀錦麗在全國黨代表大會沒有清楚交代未來政策，但她展現了樂觀、正向態度，讓民主黨不同族群都願意相信她！不過她最近也避開主流媒體約訪，如此可以減少政策表態，但共和黨也開始準備攻擊她的模糊。賀錦麗民調開始領先，但外界也擔心蜜月期恐很快消失。

賀錦麗給民主黨信心

根據《英國廣播公司》報導，賀錦麗順利接替總統拜登參選總統，算是外界之前沒有預想到的狀況，面對後疫情挑戰、區域衝突、移民增加與選民對執政黨的不滿，賀錦麗卻善用她與川普的差別，加上號稱會關注經濟、墮胎、減緩通膨，讓她在全代會的演說獲得不少掌聲。

她所帶來的樂觀情緒已經讓工會領袖相信，她會保護工會與關注草根經濟；對氣候團體來說，賀錦麗有望延續，甚至擴大拜登的清潔能源政策；對人權團體來說，賀錦麗的出生背景，應該有望促進美國的種族平等。

共和黨攻擊刻板印象

美國前勞工部長培瑞茲認為，賀錦麗目前給民眾的感覺，就是她會關心每個族群，不會有偏好菁英或特定階級（例如提出減稅的川普）的感覺：前共和黨議員莎伊斯則指出，賀錦麗應該會採取溫和、中左派的路線，增加中間選民對她的支持，甚至是部分共和黨人。

由於賀錦麗尚未提出明顯政策，共和黨也可能會用賀錦麗過去給外界的刻板印象進行攻擊。川普陣營在賀錦麗發表完全代會演說後批評，賀錦麗的演講就是沒有政策解方時的遮羞布。《CBS新聞網》提到，隨著9月10日將舉行川普與賀錦麗的第1次辯論，外界相當關注民主黨的選戰策略。

根據最新民調，賀錦麗領先川普2%；搖擺州方面，賀錦麗在亞歷桑納、密西根、賓州與威斯康辛領先，不過川普也在佛羅里達、喬治亞與內華達領先，雙方選情仍相當膠著。

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