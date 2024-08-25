誰更擅長荒野求生？賀川20項「不政經」民調出爐 川普只贏這4項

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聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
英國民意分析機構「輿觀」24日公布美國民眾對賀錦麗（右）與川普（左）在20項非政經主題上的看好程度，賀錦麗在其中16項中贏過川普。路透
英國民意分析機構「輿觀」24日公布美國民眾對賀錦麗（右）與川普（左）在20項非政經主題上的看好程度，賀錦麗在其中16項中贏過川普。路透

英國民意分析機構「輿觀」（YouGov）24日公布美國民眾對賀錦麗川普在非政經議題上的看好程度發現，賀錦麗在烹飪、舞蹈、保守秘密、野外求生等多項技能與人際表現完勝川普，不過川普在比腕力、牌技、人物模仿和財務建議上略勝賀錦麗一籌。

「輿觀」日前針對美國選民進行20項非政經議題民調，而賀錦麗在16項主題上完勝川普，比如更多美國人認為賀錦麗在烹飪、舞蹈、處理辛辣食物與時尚品味上海放川普。

另外，賀錦麗在人際交往相關主題的綜合表現也更為優異，包含更可能記住別人生日、口風更緊以及能提供更好的人際關係建議。而賀錦麗也被認為更可能歸還撿到的錢包與幫助陌生人。

在處理瑣事和野外求生方面，賀錦麗僅以小幅差距領先川普。

至於川普則在比腕力上，以29個百分點大贏賀錦麗，且更多人認為川普牌技更勝一籌，且比賀錦麗更能提供好的財務建議，還有更會模仿別人聲線。

這份民調由「輿觀」在8月16日至19日針對1143名美國人進行統計。

川普 美國大選 賀錦麗

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