小羅勃甘迺迪轉挺川普 7搖擺州可能決定勝負

美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪廿三日在亞利桑那州鳳凰城宣布暫停競選，轉而支持前總統川普。同日晚間川普在該州舉行競選造勢，小羅勃甘迺迪即現身站台。他目前在全美支持度雖低，但由於這次大選勝負可能取決於關鍵搖擺州的幾千票差距，因此支持他的選民未來動向備受關注。

小羅勃甘迺迪在記者會自稱不是正式結束競選，而是將把其姓名從十個攸關大選結果的搖擺州選票移除，以免讓副總統賀錦麗漁翁得利，但其他州的選民仍可投給他。他說已和川普及其幕僚見過幾次面，發現雙方在邊境安全和言論自由等議題有共識。他還說川普答應透過談判終結俄烏戰爭，「這足以證明我支持他很合理」。

川普隨後在拉斯維加斯記者會感謝小羅勃甘迺迪的支持，還誇小羅勃甘迺迪「非常好」、受所有人尊敬。接著小羅勃甘迺迪出席川普造勢活動時獲現場群眾歡呼，兩人在台上握手。

川普說，小羅勃甘迺迪的競選激勵數百萬名美國人，「他提出美國長期忽視的關鍵議題」。

七十歲的小羅勃甘迺迪，父親是一九六八年競選總統時遭暗殺的已故前司法部長、聯邦參議員羅勃甘迺迪，伯父則是一九六三年遇刺身亡的前總統甘迺迪。小羅勃甘迺迪去年四月開始角逐民主黨總統提名，同年十月改為獨立參選。據路透／易普索民調，其支持度去年十一月曾達兩成，但本月只剩約百分之四。

小羅勃甘迺迪的反疫苗等主張得到極右翼保守派及反建制派選民支持，但他也被批評為陰謀論者，面臨主流派鄙視嘲笑。諸多其他甘迺迪家族成員已發表聯合聲明，抨擊他改挺川普的決定。其胞妹凱麗甘迺迪更直言，其兄長改挺川普是「對我們父親和家人最珍惜價值觀的背叛」。

華盛頓郵報、美國廣播公司（ＡＢＣ）和易普索九日至十三日民調結果顯示大選選情持續膠著。該民調和賀錦麗競選團隊均認為，威斯康辛、北卡羅來納、亞利桑那、內華達、密州、賓州和喬州等七州很可能決定大選結果。

華爾街日報廿三日報導，小羅勃甘迺迪退出被認為對川普有利，理由是在此前的民調中回答可能支持小羅勃甘迺迪的民主黨人，只是不放心總統拜登能贏，在拜登七月宣布退選後，這類選民就已改支持接棒的賀錦麗，讓她的支持度激增。共和黨籍、但立場反川普的民調專家朗威爾說，小羅勃甘迺迪剩餘的支持者傾向挺川普，川普能吸納這些選民。

亞利桑那州共和黨策士馬森則向美媒Axios說，第三方參選人的部分支持者，選前會意識到投給他們只會變成「賭爛票」，若真想發聲還是得投給賀錦麗或川普。美國維吉尼亞大學政治學者薩巴托也說，很少人會純粹因支持的候選人退選並改幫別人站台，就投給別人。