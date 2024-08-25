小甘迺迪挺川 紐時：不影響選情

獨立參選人小羅勃甘迺迪停止競選並表態支持美國前總統川普，紐約時報廿三日分析，這不太可能對大選選情造成顯著影響。

目前雖難以預測這可能對大選帶來的效應，此一決定也受小羅勃甘迺迪支持者好評，但據八月多家民調機構對全美及幾個關鍵搖擺州所做的調查結果，在他、副總統賀錦麗和川普三人參選下，小羅勃甘迺迪支持率均不到一成。

以民調機構Outward Intelligence十七日至廿一日的最新全美民調結果為例，賀錦麗、川普與小羅勃甘迺迪的支持率分別為五成、四成四及百分之五。民調機構輿觀十六日至十九日的全美民調結果，分別是四成六、四成三及百分之三。

但在戰場州亞利桑那州由民調機構Focaldata五日至十五日的民調結果顯示，這三位選將的支持率分別為四成五、四成六和百分之七；另一戰場州喬治亞州分別是四成五、四成九與百分之二；密西根州、北卡羅來納州、內華達州、賓州和威斯康辛州均呈現類似趨勢。

紐時分析，之所以認為將不會影響選情大局，部分原因是很難確定小羅勃甘迺迪支持者有多少真的會去投票。相較於川普和拜登的支持者，小羅勃甘迺迪支持者二○二○年有去投票的可能性較低，今年亦復如此。一般看法雖認為他參選到底會不利川普，但自拜登退選後，對小羅勃甘迺迪究竟會吸走誰的選票，看法莫衷一是。

據紐時／謝納學院近期民調結果，若小羅勃甘迺迪不選，其支持者更傾向支持川普。但也有民調顯示不同結果。前述民調結果的分歧，反映出民意在過去幾周的變化幅度有多快。

事實上，在紐約時報／謝納學院近日民調，僅少數支持者表態將投給小羅勃甘迺迪，這顯示他們可能還沒決定。自他去年十月宣布以獨立參選人身分參選後，據紐時彙整，起初若干全美民調結果一度出現逾兩成支持率，如今卻不到百分之五。

就美國近代獨立參選人而言，小羅勃甘迺迪一開始的支持率空前高，主因是選民很不滿只能在拜登與川普間二選一。但在拜登交棒賀錦麗前，小羅勃甘迺迪支持率就開始下滑。他現階段支持率比二○一六年自由黨總統參選人強生還低，最後強生僅獲略高於百分之三的選票。

但可以確定的是，有些州的選情就像二○二○年大選般，最後將由數千張選票底定。隨著聲勢衰弱，小羅勃甘迺迪支持者在大選當天願前往投票的人愈來愈少，其存在與否將無法撼動大選結果。