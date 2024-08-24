儘管不如對手富有 但賀錦麗副手華茲遠比想像中有錢

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
賀錦麗副手華茲或許不如對手富有，但在多份退休金的保障下，退休生活肯定無虞。路透
賀錦麗副手華茲或許不如對手富有，但在多份退休金的保障下，退休生活肯定無虞。路透

民主黨副總統候選人華茲去年從退休儲蓄中提取13.5萬美元，以支付女兒的大學學費。這對許多美國人的儲蓄來說會帶來毀滅性的打擊，但對他來說卻非如此。

華茲現年60歲、將以賀錦麗副手之姿逐鹿白宮，儘管他的資產和投資組合，比共和黨競爭對手范斯和許多公職候選人還少，但其資產淨值並未反映這些退休金提供的全部價值。

明尼蘇達大學法學院教授、總統小布希時期的白宮道德辦公室主任佩因特說：「他（華茲）有一筆不錯的退休基金，它並不豪華，但這是為一生中多數時間擔任公務員的人員所設計。」

對大多數美國人來說，像華茲作為教師、軍人和民選官員累積而來的退休金並非選項。根據美國勞工部統計局的數據，在2023年3月，15%的民營部門勞動力可以享受退休金計畫，而州與地方政府工作人員的比率為86%。

相較下，波士頓學院退休研究中心的數據顯示，以1930年代出生人士為戶長的家庭，大約60%擁有退休金。根據聯準會（Fed）的數據，到2022年，55歲~64歲的美國人退休帳戶餘額中位數為18.5萬美元。

在401（k）退休金提撥計畫、退休金和社會安全保障相互結合下，為華茲賦予了比許多美國人更大的靈活性和保障。

教師生涯的退休金

華茲家族的大部分職業生涯都在公部門度過。據州長辦公室網站，他們於1996年搬到明尼蘇達州曼凱托，在曼凱托西部高中工作。華茲的夫人葛溫（Gwen Walz）在公立學校工作20多年，華茲本人在2006年當選國會議員前後停止教學。

這對夫婦向國會提交的2019年揭露表格中，列舉了明尼蘇達州兩名教師的退休金（每人一份），這些退休金總值介於16,002~65,000美元。

根據明尼蘇達州教師退休協會的數據，該州退休教師每年平均的退休金福利約為27,600美元，會依據通膨調整。

華茲與妻子在對明尼蘇達州雇員的退休金計畫中，列出另外兩個退休帳戶，總值在65,002美元至15萬美元。

國會生涯提供的保障

華茲在2007年至2019年擔任眾議員，當他年滿62歲時，有權領取每年約35,000美元的退休金，也會依通膨調整。

非營利組織國家納稅人聯盟基金會研究副總裁布雷迪表示，實際支付的金額略低，為每年32,000美元，且到過世前本人與配偶都能持續領取。

在國會任職期間，華茲也有資格向類似401（k）的聯邦政府節儉儲蓄計畫提撥資金，目前最高可達薪資5%。賀錦麗—華茲競選團隊表示，華茲利用這項退休計畫來支付女兒的大學學費。根據華茲的社群媒體貼文，他的女兒去年5月從蒙大拿州立大學畢業。

布雷迪說，若華茲當選副總統，他也可以向節儉儲蓄計畫提撥資金，其國會退休金也會增加。

國民警衛隊的退休金

華茲也有資格領取國民警衛隊的退休金，通常可從他目前的年齡，也就是60歲開始領。

熟悉軍人退休金的財務顧問表示，一旦成員服役20年，也滿足所需的服役年限，就會收到可領取退休金的通知。而華茲在2005年5月16日退休，已服役24年。

曾在空軍服役、密蘇里州聖查爾斯市的財務顧問漢斯伯格表示，國民警衛隊成員可領到的退休金，通常約為三年平均最高工資的10%左右，並根據通膨調整。

以華茲的軍階和服役期間來說，薪資的10%相當於每年約8,200美元。

擔任州長提供的保障

作為明尼蘇達州州長，華茲必須將年薪的6%提撥給「未分類計畫」（Unclassified Plan），這是一項由明尼蘇達州退休體系營運、類似401（k）、負責管理州雇員的退休計畫。華茲2024年度和2025年度所需的提撥率降至5.5%。

根據明尼蘇達州退休體系的手冊，該州每年提撥6.25%。自華茲於2019年擔任州長以來，其薪水一直維持在127,629美元，因此他和州政府在2019年~2023年可能貢獻超過75,000美元。

該未分類計畫提供了股票、債券、貨幣市場和多元化基金的選項，但尚不清楚華茲如何投資這些錢。

川普 美國大選 賀錦麗

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