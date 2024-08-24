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原料、外觀很講究...黑人女新創家推「賀錦麗蛋糕」 曝光私下暖心舉動

中央社／ 芝加哥24日專電
芝加哥黑糖烘焙坊創辦人哈特近期推出「賀錦麗蛋糕」，希望賀錦麗積極態度鼓舞年輕人之際，年輕人也能積極投入公共事務。圖攝於8月18日。圖／中央社
芝加哥黑糖烘焙坊創辦人哈特近期推出「賀錦麗蛋糕」，希望賀錦麗積極態度鼓舞年輕人之際，年輕人也能積極投入公共事務。圖攝於8月18日。圖／中央社

美國大選短兵相接，芝加哥南部一間位於黑人社區的糕餅店推出「賀錦麗蛋糕」。老闆哈特說，賀錦麗選總統振奮很多年輕人、黑人、女性，她盼趁勢吸引更多年輕人關心政治，才能改變未來。

黑糖烘焙坊的老闆哈特（Stephanie Hart）18日接受中央社訪問時表示，「我們希望這款蛋糕能吸引年輕人。他們買賀錦麗蛋糕，可以切開來與家人和朋友分享，同時談談關於改變社會、機會以及對未來的想法」。

62歲的哈特原是科技業新創家，20多年前決定轉行。她難忘奶奶的手作椰香蛋糕而投入烘焙坊，曾推出以前總統歐巴馬（Barack Obama）為名的蛋糕，廣獲好評。16日發表賀錦麗蛋糕，隔天店門口就出現排隊人潮，為此還加班趕製。

「她（賀錦麗）加入選戰，我們真的很激動、振奮，特別希望向她致敬。她在2021年疫情期間曾來過我們店裡。直到現在，每逢耶誕節她都會寄卡片給當時遇到她的員工，讓她們感到被看見、被重視、被珍惜，並且感到驕傲。」

賀錦麗蛋糕以日耳曼巧克力做為核心，因為她曾透露那是她最喜歡的口味；同時也融入很多哈特對政治的想法，包括搭配黑巧克力，代表她是強有力的領導人。

她也說，賀錦麗改變人們對選舉的感受，不再低落，而是對未來充滿希望，因此蛋糕的外觀看起來要「美麗又美味、輕盈且清新」；原料選擇使用鮮奶油、巧克力和焦糖，慶祝賀錦麗多族裔背景，也以條紋呈現在外表，象徵人們的差異。

「大家從蛋糕的外觀看到這些對比。人們的不同並不代表不能一起合作，整體而言可以是非常美好的。所有這些元素混合在一起，味道非常美味。」

哈特說，美國政治長年充斥著爭吵、相互指責和負面論調，年輕人對政治都不感興趣。她31歲的女兒甚至和朋友討論要搬到其他國家住。賀錦麗參選後，她女兒和朋友開始討論賀錦麗的理念，想像她當總統後的美國未來。

哈特指出，「我認為最具啟發性的是她（賀錦麗）正面、積極的態度。」這讓她的女兒和朋友們感到比較「安全」，因為賀錦麗了解讓女性擁有生育自主權的重要性；同時，賀錦麗代表中產階級，也了解作為女性帶孩子的辛苦。

在美國出生的哈特說，她來自密西根州，父親是工程師、母親是電腦科學家。有些人認為，她的成就是別人給她的，因為他們覺得她是女性、她是黑人，不會貸款、不會經營企業「我比別人多付出雙倍的努力，因為人們認為我做不到。」

哈特認為，賀錦麗如果當選，將有多重意義，其中包括能消除一些觀念。「我62歲，我一直被告知，女性永遠無法當總統，黑人女性更是如此。如果她（賀錦麗）能做到，且世界不會因此崩潰，我們將能更積極地看待未來。」

哈特說，改變不可能在總統一任4年內發生，重要的是改變年輕人的觀念，他們就能繼續推進社會進步，有更多年輕人加入共同塑造未來是非常重要的。

川普 年輕人 美國大選 賀錦麗

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