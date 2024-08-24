快訊

與東南部海域火炮射擊有關？南迴沙灘驚見5.3米鯨鯊擱淺死亡

肯爺巡演台灣場取消惹議 主辦單位相隔多日回應了

駭客試圖入侵拜登、川普政府官員帳號干預大選 Meta：與「這國」有關

中央社／ 舊金山23日綜合外電報導
科技業巨擘Meta今天表示，發現有駭客試圖攻擊美國總統拜登（左）及前總統川普（右）政府官員的WhatsApp帳號。圖／美聯社
科技業巨擘Meta今天表示，發現有駭客試圖攻擊美國總統拜登（左）及前總統川普（右）政府官員的WhatsApp帳號。圖／美聯社

科技業巨擘Meta今天表示，發現有駭客試圖攻擊美國總統拜登及前總統川普政府官員的WhatsApp帳號，行動來自本月稍早被揭發涉嫌駭入川普競選活動、與伊朗當局有關聯的駭客團體。

法新社報導，Meta這項聲明是美國11月總統大選前，科技巨頭對駭客威脅提出的最新示警。谷歌（Google）與微軟（Microsoft）先前也揭發了被歸咎於伊朗政府的類似意圖。

根據Meta，與伊朗「資安威脅者」相關的通訊軟體WhatsApp帳號發送訊息，假裝是為美國線上（AOL）、谷歌、雅虎（Yahoo）或微軟提供技術支援的帳號。

Meta發文表示：「這類惡意活動源自伊朗，試圖鎖定入侵在以色列、巴勒斯坦、伊朗、美國和英國的個人帳號。」

Meta還指出，這項駭客活動似乎聚焦政治與外交官員，以及其他公眾人物，包含一些與拜登（Joe Biden）和川普（Donald Trump）政府相關的人士。

路透社報導，Meta強調，用戶通報出現可疑活動後便已封鎖那些帳號，且並未看到有任何證據顯示，被當成目標的WhatsApp帳號受到侵入。

Meta將前述活動歸咎於駭客團體APT42，外界普遍相信它與伊朗軍方情報部門相關，這個團體因在其受害者的手機上安裝監控軟體而聞名。根據關注APT42的研究員，監控軟體能讓他們錄下通話、盜取簡訊內容甚至暗中打開相機與麥克風。

Meta認為APT42的活動，與微軟和谷歌本月稍早報告的駭客行為相關，旨在破壞美國總統競選活動。

Meta說道：「有鑑於美國大選前夕的威脅環境加劇，我們也與執法部門及總統競選團隊分享這起惡意活動的相關資訊，並敦促他們對可能被敵對勢力當作目標一事保持謹慎。」

伊朗 川普 拜登 美國大選 賀錦麗 駭客

延伸閱讀

賀錦麗提禁哄抬物價打擊通膨 經濟學家不贊同

盼解除武器使用禁令！烏克蘭拿「庫斯克戰果」遊說 拜登團隊尚未點頭

給無證配偶身分 16個共和州提告要求終止計畫

批賀錦麗外交立場較溫和 海理：川普當選世界更安全

相關新聞

小甘迺迪宣布退選挺川普！家族斥「悲劇故事」 民主黨顧問：走好不送

(德國之聲中文網）美國獨立總統候選人小羅勃·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.） 周五（8月23日）宣布暫停其競選活動，並表示支...

駭客試圖入侵拜登、川普政府官員帳號干預大選 Meta：與「這國」有關

科技業巨擘Meta今天表示，發現有駭客試圖攻擊美國總統拜登及前總統川普政府官員的WhatsApp帳號，行動來自本月稍早被...

賀錦麗競選活動缺乏細節 英媒：或許「這態度」打選戰更適合她

美國副總統賀錦麗22日晚間在民主黨全代會上正式接受提名，成為民主黨總統候選人。然而，截至22日，賀錦麗(Kamala H...

賀錦麗提禁哄抬物價打擊通膨 經濟學家不贊同

美國民主黨總統候選人賀錦麗本月稍早發表的經濟政策政見當中，包括禁止哄抬物價；但經濟學家與分析師批評這項提議不利市場競爭，...

賀華配迷彩棒球帽爆紅 為美國大選添中西部草根魅力

如果選舉帽銷量可以作為美國總統大選結果的預測指標，那麼民主黨推出賀錦麗搭檔華茲的「賀華配」，票數可能開得很好，因為繡有兩...

賀錦麗全代會大出鋒頭 川普拚造勢談政見搶關注

美國共和黨總統候選人川普今天宣揚自己的稅務和健康計畫，企圖扭轉這週以來鋒芒被民主黨候選人賀錦麗蓋過的劣勢，他正努力聚焦政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。