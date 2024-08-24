賀錦麗提禁哄抬物價打擊通膨 經濟學家不贊同

美國民主黨總統候選人賀錦麗本月稍早發表的經濟政策政見當中，包括禁止哄抬物價；但經濟學家與分析師批評這項提議不利市場競爭，最後恐傷害而非幫助美國消費者。

法新社報導，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的競選團隊當時在聲明中表示，若她當選總統，將與美國國會合作推動「史上首道禁止哄抬糧食和雜貨價格的聯邦命令」。

這項提案尋求制定「明確的通行規則」，阻止大企業從糧食和雜貨賺取「過多」獲利，同時強化各州和聯邦監管權力以懲處違規者。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情尾聲時，全球通貨膨脹陡升，導致全美各地日常消費品項價格大漲。

然而，英國經濟研究機構「牛津經濟公司」（Oxford Economics）首席美國經濟學家史威特（Ryan Sweet）告訴法新社，當時的漲價「很少」是哄抬價格造成。

史威特指出，那時是供給受到疫情衝擊，碰上貨品和服務需求增加，後者一部分是受到疫情期間美國聯邦政府提供家戶慷慨的紓困補助刺激。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）客座高級研究員霍夫鮑爾（Gary Hufbauer）表示，禁止哄抬價格政策只是將怪罪美國總統拜登（Joe Biden）政府的砲口轉向企業，但賀錦麗也是拜登政府一員；「這是相當成功的政治論點，但沒有經濟學基礎」。

這是因為不是通膨率下降，雜貨店的商品標價就會走跌；而是當薪資成長快過通膨，這也是過去1年多來的情況，則購買雜貨的成本相對於薪資就會隨時間降低，儘管這是段緩慢過程。

史威特也說，有明顯證據顯示，企業的定價能力已開始減弱。他認為「隨著時間過去、通膨率逐漸回落至美國聯邦準備理事會（Fed）的目標水準，關於（禁止）哄抬物價的討論也會開始退到幕後」。