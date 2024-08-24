小甘迺迪宣布退選挺川普！家族斥「悲劇故事」 民主黨顧問：走好不送

(德國之聲中文網）美國獨立總統候選人小羅勃·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.） 周五（8月23日）宣布暫停其競選活動，並表示支持川普（Donald Trump）。小羅勃·甘迺迪的最新表態證實了之前外界的相關猜測：他將退出並支持共和黨候選人川普。小羅勃·甘迺迪周五在亞利桑那州（Arizona）的一場新聞發布會上表示，已不再相信自己有機會勝選。

此前，多家美國媒體報導稱，小羅勃·甘迺迪尋求與民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）討論以換取內閣職位，但遭到了賀錦麗競選團隊的拒絕。亦有消息稱，小羅勃·甘迺迪可能在尋求與川普達成相關協議。

並未正式結束競選

小羅勃·甘迺迪周五表示，他的內部民調顯示，他的參選會對川普不利，而有助於賀錦麗。然而，最近的公開民調並未明確顯示他對任何一個主要黨派候選人的支持會產生較大影響。

這名美國著名政治家族後裔同時強調，他並未正式結束競選，他決定嘗試將自己的名字從一些搖擺州的選票上移除，此舉的原因包括言論自由、俄烏戰爭以及「針對我們孩子的戰爭」等問題。他解釋說，這些是促使他離開民主黨並以獨立候選人身份競選的主要原因，也是現在決定支持前總統川普的原因。小羅勃·甘迺迪還透露，他的決定是在過去幾周與川普討論後作出的。他將兩人的聯盟形容為「團結黨」。

今年70歲的小羅勃·甘迺迪是美國前司法部長羅伯特·甘迺迪(Robert F. Kennedy)的兒子，也是美國第35任總統約翰·甘迺迪（John. F. Kennedy）的侄子，同時也是積極的反疫苗活動人士。他曾以民主黨候選人的身份參加總統競選，但於去年10月退出，並宣布以獨立人士身份參選。此舉遭到其家族多名成員的反對和指責。

川普表示歡迎

在宣布暫停競選數小時後，小羅勃·甘迺迪在亞利桑那州的一場集會上與川普同台亮相，現場觀眾熱情高呼「鮑比」（小羅勃·甘迺迪的暱稱）的名字，氣氛熱烈。川普稱小羅勃·甘迺迪為「一位在我們共同價值觀上做出巨大貢獻的人」。川普表示：「我們都在為這個國家做正確的事情」，隨後他贊揚了小羅勃·甘迺迪提出的「長期以來被忽視的重要問題」。

小羅勃·甘迺迪站在一旁，川普提到他被暗殺的叔叔約翰·甘迺迪和父親羅伯特·甘迺迪，並說他知道「他們此刻一定在天上為他感到驕傲」。川普還表示，如果他在今秋獲勝，他將成立一個新的獨立委員會，公布所有關於約翰·甘迺迪遇刺事件的剩餘文件。他還重申，他將成立一個小組——「與鮑比合作」——調查慢性健康問題和兒童疾病的增加問題。

小羅勃·甘迺迪仍可能影響選舉結果嗎？

美聯社認為，小羅勃·甘迺迪的決定是競選末期的一大變動，可能會讓前總統川普從小羅勃·甘迺迪的支持者中獲得一定的支持。

雖然小羅勃·甘迺迪的參選一度令民主黨和共和黨陣營都感到擔憂，但在川普經歷遇刺未遂事件以及拜登宣布將接力棒交給賀錦麗後，他的支持率已大幅下降：去年11月小羅勃·甘迺迪的支持率是20%，目前其支持率約為4%。雖然支持率不高，路透社指出，但在像目前川普與賀錦麗的對決中，小羅勃·甘迺迪仍可能對選舉結果產生一定影響。

路透社報導稱，德雷塞爾大學（Drexel University）政治學教授羅森伯格（William Rosenberg）表示，鑑於小羅勃·甘迺迪較低的民調數據，他的最新決定不太可能對競選產生重大影響。川普的民調專家法布裡齊奧（Tony Fabrizio）則認為，在關鍵州，更多的小羅勃·甘迺迪支持者會支持川普而非賀錦麗。

對於肯尼迪支持川普的表態，民主黨表示不以為然。民主黨全國委員會高級顧問卡希爾（Mary Beth Cahill）發表聲明指出：「川普並沒有獲得一份有助於增加支持的背書，而是繼承了一個失敗邊緣候選人的包袱。走好不送。」

家族成員：「悲劇故事的悲傷結局」

美聯社介紹，一年前，很多人可能認為，一個在民主黨政治歷史上最著名的家族成員與川普合作以阻止一位民主黨人入主白宮是不可想象的。即便是在最近幾個月，小羅勃·甘迺迪還指責川普背叛了他的追隨者，而川普則批評小羅勃·甘迺迪是「競選中最激進的左翼候選人」。

如今小羅勃·甘迺迪的決定令外界嘩然的同時也遭到家族的譴責。周五，五名其家族成員公開譴責他支持川普，稱這背叛了這個曾經強大的家族所代表的一切，並指此舉是「悲劇故事的悲傷結局」。

（美聯社，路透社，德新社）

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